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國際
2023-12-19 18:11:52

冰島火山爆發｜裂縫長3.5米每秒噴100至200立方米熔岩 較之前爆發強勁

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冰島火山爆發

冰島火山爆發｜當局派直升機拍攝火山爆發情況。(路透社)

北歐國家冰島西南部的雷克雅內斯半島(Reykjanes peninsula)自10月底起地震活動變頻繁，周一晚監察到發生連串小型地震約一小時後，島上火山終於大爆發，熔岩和濃煙噴上逾100米高空。這是自2021年以來該島第四度火山爆發，當局稱也是規模最大的一次，形成長3.5米裂縫，在爆發頭兩小時每秒噴出的熔岩達100至200立方米熔岩，較近年的爆發多出很多倍。恐遭「滅村」的漁村小鎮格林達維克(Grindavik)約4,000居民上月已撤離，地質學家周二稱，岩漿流動似乎遠離該鎮，房屋可望不會遭波及。

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冰島火山爆發｜民眾不理勸告前往觀看火山爆發

火山在當地時間周一晚10時17分爆發，距離格林達維克42公里的首都雷克雅維克(Reykjavik)也可看見。目擊者稱，望向格林達維克方向，天空因火山爆發被紅光照亮，並見到濃煙湧上天空。民防部門人員在火山噴發初時向傳媒稱，事發相當快，看來是一次大規模爆發。冰島政府發聲明稱，爆發未帶來生命威脅；來往冰島的航班不受影響，國際航道仍然開放。冰島旅遊局呼籲民眾不要前往格林達維克，雖然預期岩漿不會流向該鎮，惟火山爆發釋放有毒氣體帶來危險。

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不過，遊客不理當局勸告，網上圖片可見車龍前往格林達維克方向，而非離開，也有人站近熔岩噴發的地點拍照。一名美國遊客稱，民眾難以抵抗觀看這種自然現象，「就像電影裡發生的」。另4名年輕人說，他們過去4年也常往雷克雅內斯半島觀看火山爆發，但今次未能太過靠近。有當地導遊稱，這是神奇的一幕，但格林達維克或者遭熔岩吞噬，心裡難過。

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