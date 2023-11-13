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國際
2023-11-13 18:07:09

冰島面臨50年最大火山爆發 數周錄逾2萬次地震 高爾夫球場凹陷地裂超恐怖

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冰島火山爆發｜漁村小鎮格林達維克路面現裂縫，岩漿最大在該鎮噴發。(路透社)

北歐國家冰島(Iceland)面臨50年來最具破壞性火山爆發，宣布進入緊急狀態，恐會完全摧毀漁村小鎮格林達維克(Grindavik)。冰島西南部的雷克雅內斯半島(Reykjanes peninsula)出現火山隨時爆發跡象，當局疏散距首都雷克雅維克約50公里的格林達維克約4,000名居民。該鎮多處路面現裂縫，高爾夫球場草坡凹陷，岩漿最大機會在該鎮噴發，但也有可能在其他地方。據悉，自10月底起，冰島西南部錄得超過2萬次地震，於上周四凌晨更出現4.8級地震，火山爆發機會大增。

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冰島火山爆發｜溶岩河地底深度一天內1500米縮至800米

冰島大學火山學教授Thor Thordason稱，在雷克雅內斯半島地底流動的15公里長岩漿河流仍活躍，而最有可能爆發的地點是格林達維克鎮內。雷克雅內斯半島在2021年曾火山爆發，在此之前的800年其山火活動一直處活躍。冰島氣象局上周六指出，地底溶岩河橫過格林達維克，進一步進入內陸約10公里，深度少於800米，而上周六較早時是1,500米。格林達維克所有道路已封鎖，方便交通管制，當地記者稱民眾只有15分鐘返回家裡取走所需貴重物品和寵物，「我們目前只是等待火山開始噴發。」

冰島民防局上周五稱，今次火山爆發或較之前的更大型，亦難以說出確實時間和地點。冰島是全球地質活動最活躍地區之一，有32個活火山，並於2010年發生大型火山爆發，導致來往歐洲和北美之間的航空交通廣泛受影響，超過10萬航班取消，航空公司估計損失30億美元(約234億港元)。

火山活動地震一刻

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