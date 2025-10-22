冰島首度發現蚊 昆蟲學家：這種蚊能適應嚴寒 零下低溫亦能存活

冰島長久以來被視為全球少數沒有蚊子的國家之一，但有研究顯示，冰島近日首度發現蚊子蹤跡。 蚊子在哪裡發現？ 冰島自然科學研究所昆蟲學家艾爾弗雷德森(Matthias Alfredsson)周一(20日)表示，冰島首都雷克雅維克(Reykjavik)以北約30公里的地方，發現3隻環帶絨蚊(Culiseta annulata)，包括2隻雌蚊和1隻雄蚊，「牠們從酒繩上捕獲……這些酒繩原本用來吸引蛾類」。他指當地居民用的方法是，在加熱的葡萄酒中加入糖，再將繩子或布條浸入溶液後懸掛在室外，吸引對甜味有興趣的昆蟲，將其捕獲。

昆蟲學家：這是在冰島自然環境中首次發現蚊子 冰島和南極洲長久以來都是地球上少數沒有蚊子棲息的地區。艾爾弗雷德森說：「這是冰島自然環境首次發現蚊子紀錄。」他說，多年前冰島凱夫拉維克(Keflavik)機場一架飛機上曾採集到一隻黑足伊蚊(Aedes nigripes，北極蚊種)標本，「可惜這個標本已遺失」。



蚊子從哪裡來？ 艾爾弗雷德森指出，這些蚊子的出現「可能代表近期牠們經由船隻或貨櫃進入冰島」，須待明年春天再進行監測，才能確認蚊子是否有進一步繁殖的情況。科學家指出，氣候變化帶來的氣溫上升、夏季變長和冬季變暖，為蚊子創造更有利的繁殖環境。