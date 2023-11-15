冰球員遭對手冰鞋割頸亡意外 英警拘一人涉誤殺

英國一場冰球賽上月發生恐怖意外，效力於英國球會諾定咸黑豹隊(Nottingham Panthers)的美籍冰上曲棍球選手阿當莊臣(Adam Johnson)，在挑戰盃賽事中與對手發生碰撞，期間遭對手柏格夫(Matt Petgrave)冰鞋刀片猛割頸部，頓時血流如注，送院後不治。英國警方周二(4日)表示以涉嫌誤殺拘捕一人，他現正被扣留調查，惟警方未有交代其身份。 未交代被捕人士身份 南約克郡警方表示，驗屍後證實阿當莊臣因頸部的致命傷而身亡。警方續指在周二拘捕一名男子。英國傳媒報道，警方以涉嫌誤殺拘捕該男子。

警方表示阿當莊臣的逝世對當地居民以至全球的冰球迷都造成衝擊，呼籲公眾不要發表有可能阻礙調查的評論及猜測。由於類似案件在英國從未發生過，警方與相關領域專家研究協助調查，並與巿議會健康及安全部門密切合作。 事件發生在10月28日，來自美國的莊臣代表諾定咸黑豹對錫菲鋼鐵人，期間被對方球員柏格夫的冰鞋割破頸部，流血不止，送院後不治，終年29歲，事件震撼現場8,000觀眾，亦成為全球焦點新聞。 遺體已在家鄉安葬 女友：永遠不會停止想你 阿當莊臣遺體已在家鄉明尼蘇達州安葬，他原計劃向女朋友沃爾夫求婚。沃爾夫上周在悼念活動形容莊臣是她一生的摯愛：「我永遠不會停止想著你、掛念你及愛你，直到我們再次在一起。」