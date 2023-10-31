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國際
2023-10-31 11:00:00

冰球恐怖意外｜球員遭對手冰鞋割頸亡 未婚妻悲︰永遠愛你 「兇手」遭網民辱罵

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約翰遜與未婚妻。(互聯網)

約翰遜與未婚妻。(互聯網)

英國一場冰球賽日前發生恐怖意外，效力於英國諾丁漢俱樂部、諾丁漢黑豹隊(Nottingham Panthers)的29歲美籍冰上曲棍球選手約翰遜(Adam Johnson)，與對手發生碰撞後，遭對手的冰鞋刀片猛割頸部死亡，事件令各界震驚。英媒指，約翰遜的未婚妻痛不欲生，在網上發布二人甜蜜合照，並留言「我可愛的天使，我會永遠懷念你，永遠愛你」。

據報，約翰遜在今年夏天，才剛與女友Ryan Wolfe訂婚，二人一起在英格蘭生活，未料如今天人永隔。有報道指，約翰遜出事時，女友亦在現場，她見約翰遜被割喉，血流如注，立即衝入球場，之後又為他祈禱，但最終只能眼睜睜看著摯愛離她而去。據報約翰遜家有父母及一名兄長，名字同樣是Ryan，有人發起在GoFundMe網站為約翰遜家人籌款，截至周二籌得約1.2萬英鎊。

約翰遜與未婚妻。(互聯網) 未婚妻在IG發帖悼念約翰遜。(互聯網) 涉事的敵隊球員Matt Petgrave據報收到大量留言辱罵。(互聯網) 約翰遜 約翰遜與未婚妻。(互聯網)

冰球意外｜英國僅規定20歲以下球員戴護頸

事件引起外界對令冰球球員安全裝備的關注，英媒指英國僅強制規定20歲以下冰球球員才需戴護頸，事件令規定成人職業球員亦須戴護頸的聲音高漲。據報美國國家冰球聯盟 (National Hockey League)過去曾發生兩宗冰鞋割頸意外，但均沒有今次嚴重。

冰球意外｜涉事敵隊球員悲痛不已

事發時失重心，導致其中一隻腳高舉、冰鞋刀片不偏不倚割向約翰遜喉嚨的球員，是雪菲爾鋼人隊(Sheffield Steelers)的Matt Petgrave。報道指他事發後悲痛不已，事故發生後，彼得格雷夫先生被形容為「完全心痛」，但他在社交媒體上遭到大量辱駡留言。有豹隊球迷為他講說話，指「這是萬中無一的事，可能永遠不會再發生……這是一次悲劇意外，他不應受責備。」

約翰遜出事經過︰

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