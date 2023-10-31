冰球恐怖意外｜球員遭對手冰鞋割頸亡 未婚妻悲︰永遠愛你 「兇手」遭網民辱罵

英國一場冰球賽日前發生恐怖意外，效力於英國諾丁漢俱樂部、諾丁漢黑豹隊(Nottingham Panthers)的29歲美籍冰上曲棍球選手約翰遜(Adam Johnson)，與對手發生碰撞後，遭對手的冰鞋刀片猛割頸部死亡，事件令各界震驚。英媒指，約翰遜的未婚妻痛不欲生，在網上發布二人甜蜜合照，並留言「我可愛的天使，我會永遠懷念你，永遠愛你」。

據報，約翰遜在今年夏天，才剛與女友Ryan Wolfe訂婚，二人一起在英格蘭生活，未料如今天人永隔。有報道指，約翰遜出事時，女友亦在現場，她見約翰遜被割喉，血流如注，立即衝入球場，之後又為他祈禱，但最終只能眼睜睜看著摯愛離她而去。據報約翰遜家有父母及一名兄長，名字同樣是Ryan，有人發起在GoFundMe網站為約翰遜家人籌款，截至周二籌得約1.2萬英鎊。