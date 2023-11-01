冰球意外｜英國警方擴大調查冰球員割喉死亡事件　美國前隊友賽前悼念

上周末在英國舉行的冰球賽事，效力諾定咸黑豹的阿當莊臣，被溜冰鞋刀鋒割頸，以致失血過多致死。英國南約克郡警方周一（10月30日）表示會作出調查。警方周二再聲明，表示雖然警察已離開了現場，但更廣泛的調查仍然在進行中，又指因為這宗史無前例的悲劇事件相當複雜，因此需要更多時間調查。警方補充指，所有的非預料或突發的死亡事件，警察調查後都會先向法醫報告有關的發現。

美國冰球員在英國的比賽期間致死事件，英國南約克郡警方表示會作出調查，同時會擴大對意外的調查。而死者阿當莊臣（Adam Johnson）生前效力過的國家冰球聯盟（NHL）球隊匹茲堡企鵝，周二（10月31日）在賽前進行悼念儀式。

英國的錫菲市議會亦表示，將會協助警察的調查：「首先在這個困難而傷感的時刻，我們與阿當的家人、朋友及隊友都同在一起。我們的健康及安全團隊，會協助南約克郡警察進行調查，以及提供一切需要的協助。」

英國要求冰球員戴護頸

阿當莊臣生前效力過的NHL隊伍匹茲堡企鵝，在周一對安那翰鴨的比賽，兩隊球員賽前在中圈圍圈悼念。英格蘭冰球協會在周一聲明，承諾會加強球員的安全措施。當中短期會強烈建議各組別的英格蘭冰球員，戴上護頸進行所有冰上活動，並在明年元旦起變為強制措施，協會指目前未強制是因為有關供應短缺。

諾定咸黑豹與錫菲鋼鐵人所屬的精英冰球聯賽，已取消兩隊在今個星期的比賽。29歲的莊臣在美國出生，在美國的冰球聯賽開始職業生涯，在效力匹茲堡企鵝兩個賽季上陣13次，之後他轉戰過瑞典及德國的比賽。在今個賽季加盟黑豹。