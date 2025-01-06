冷知識｜保溫杯底部圓形貼紙勿撕走　日本廠商：或影響保溫功能

大家用保溫杯(樽)時有沒有察覺底部有一個圓貼，原來它除了用來貼上保溫杯產地、型號等資訊的貼紙外，還有「保溫」作用。日本傳媒《FNN》引述廚具製造商「和平フレイズ」稱，那個圓貼其實是保護貼，撕掉或會影響保溫功能。
和平フレイズ負責人稱，有些保溫杯採用雙層結構，稱為「真空隔熱雙層面」，以提高保冷和保溫功能。而那保護貼可作為「蓋子」，保護經過真空處理的焊接部位。他指，「由於製造過程的原因，在排除空氣的底部留下了焊接痕跡。如果保留原樣，則有損壞密封部分的風險，外觀也不好看，所以我們用耐用的保護貼將其覆蓋。 」保護貼的中間還貼有一個稱為「批號貼」的貼紙，上面印有產品的型號和生產管理編號。
保溫杯｜清洗時令保冷和保溫功能漸失
該負責人指，撕下了保護貼不會令保溫杯立即喪失保冷和保溫功能，但在使用或清洗時可能令有關功能逐漸失去。若撕掉保護貼，底部的焊接部位可能會損壞。這會損害保冷和保溫功能，使熱飲更容易變冷，冷飲更容易得不夠凍。另外，也會導致生鏽。
保溫杯｜已撕掉保護貼怎補救
若保溫杯下的保護貼剝落，可以使用樹脂製的防水貼或鋁箔膠帶等耐水且不易撕裂的貼紙，將其裁剪成保溫杯底部的尺寸並貼上去。至於保護貼中間的批號貼撕掉並沒有問題，可以拍照保存，因為在購買更換部分零件時，需要貼紙上記載的型號資訊。
該廠商負責人提醒，雖然保護貼不容易輕易剝落，但如果粘合劑變軟、變質，就容易剝落。當保溫杯的溫度達到手無法觸碰的程度時，保護貼也可能會剝落。因此建議大家避免將保溫杯放置在烈日下或高溫的車廂內。清洗時，使用冷水或溫水即可，若要使用洗碗機或烘碗機，最好查看保溫杯的使用說明書。