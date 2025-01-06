冷知識｜保溫杯底部圓形貼紙勿撕走　日本廠商：或影響保溫功能

大家用保溫杯(樽)時有沒有察覺底部有一個圓貼，原來它除了用來貼上保溫杯產地、型號等資訊的貼紙外，還有「保溫」作用。日本傳媒《FNN》引述廚具製造商「和平フレイズ」稱，那個圓貼其實是保護貼，撕掉或會影響保溫功能。

和平フレイズ負責人稱，有些保溫杯採用雙層結構，稱為「真空隔熱雙層面」，以提高保冷和保溫功能。而那保護貼可作為「蓋子」，保護經過真空處理的焊接部位。他指，「由於製造過程的原因，在排除空氣的底部留下了焊接痕跡。如果保留原樣，則有損壞密封部分的風險，外觀也不好看，所以我們用耐用的保護貼將其覆蓋。 」保護貼的中間還貼有一個稱為「批號貼」的貼紙，上面印有產品的型號和生產管理編號。