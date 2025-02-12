冷藏食品放室溫2個月　婦人食物中毒全身癱瘓

綜合報道，新潟市表示，市內醫療機構1月25日疑接收到一名肉毒桿菌食物中毒患者。日本國立感染研究所檢查該患者的血清和糞便後，確認她感染C型肉毒桿菌毒素(Botulinum toxin)。新潟市保健所表示，患者是一名50多歲女性。她去年11月購買一份需要冷藏保存的密封食品後，卻持續放在常溫室內。她今年1月20日中午打開食品食用時，發現食品飄散出類似藍紋乳酪的味道，仍將食物吃下。同日晚上，她感受到雙眼酸澀、口渴、吞嚥困難、說話不輪轉。隔日清晨緊急求醫。

1982 年以來新潟市首度發生肉毒桿菌食物中毒事件

報道指出，食物型肉毒桿菌中毒的潛伏期間約為8至36小時，由於女子在這段期間沒有食用其他會引發中毒的食物，醫生判斷她是吃下的冷藏食品致病，目前不清楚女子購買的食品是否已經過了保存期限。女子現時仍然留院，意識清醒，但全身癱瘓，必須靠呼吸器維生。新潟市指出，這是1982年開始調查以來，新潟市首度發生肉毒桿菌食物中毒事件。並指，即使是真空密閉包裝，若將該冷藏的食物保存於室溫下，肉毒桿菌就會大量繁殖，導致食物中毒，甚至可能死亡，呼籲民眾檢查食品的保存方式和期限，若食物有異味就不要吃。