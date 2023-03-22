冷血丈夫｜為與情婦雙宿雙棲　牙醫落毒整死老婆

美國科羅拉多州一名牙醫，為了和情婦雙宿雙棲，竟然多次在妻子經常食用的高蛋白奶昔中落毒，還在妻子垂死之時只顧跟情婦傳色情簡訊，不過天網恢恢，警方在其妻子死後調查發現線索，控告該名冷血丈夫一級謀殺罪。

綜全報道，43歲女子Angela Craig在上周三(15日) 因腹痛、脫水、嘔吐、器官衰竭等症狀緊急入院，期間情況急轉直下，至19日不治。不過警方發現這是Angela本月第3次住院，其任職牙醫的丈夫James Craig就在妻子入院前2天，在診所訂購了一罐氰化鉀。據指，James曾要求診所員工不可以打開包裹，然而一名員工仍不小心打開，後來上網查詢發現其作用與Angela症狀相似，懷疑James對Angela落毒，便主動報案。