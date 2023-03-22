冷血丈夫｜為與情婦雙宿雙棲　牙醫落毒整死老婆

美國科羅拉多州一名牙醫，為了和情婦雙宿雙棲，竟然多次在妻子經常食用的高蛋白奶昔中落毒，還在妻子垂死之時只顧跟情婦傳色情簡訊，不過天網恢恢，警方在其妻子死後調查發現線索，控告該名冷血丈夫一級謀殺罪。
綜全報道，43歲女子Angela Craig在上周三(15日) 因腹痛、脫水、嘔吐、器官衰竭等症狀緊急入院，期間情況急轉直下，至19日不治。不過警方發現這是Angela本月第3次住院，其任職牙醫的丈夫James Craig就在妻子入院前2天，在診所訂購了一罐氰化鉀。據指，James曾要求診所員工不可以打開包裹，然而一名員工仍不小心打開，後來上網查詢發現其作用與Angela症狀相似，懷疑James對Angela落毒，便主動報案。
疑兇稱妻子有自殺傾向 因此代購氰化鉀
警方認為，James從3月6日開始，長期在妻子的高蛋白奶昔中加砒霜，然而對方住院後獲救，便改訂氰化鉀，最終成功殺死妻子。死者家屬亦透露，James與Angela感情長期不佳，James曾與多名女子發生過婚外情，甚至懷疑他從5、6年前就開始對Angela下毒。 James則指，因為妻子有自殺傾向，才會幫忙訂購氰化鉀，但他沒有打算使用。警方則發現James除了上網搜尋下毒相關文章，還時常與情婦以短訊傳情，並且定好旅遊計畫，認為事件是精心策畫的謀殺案，至於Angela身邊親友均指她沒有自殺傾向，因此以一級謀殺罪名起訴他，案件正在調查中。