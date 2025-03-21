冷血婦帶狗搭機無文件　竟將寵物溺斃馬桶獨自登機(有片)

早前黎巴嫩一名貓主因為沒有動物登機的文件被拒絕，冷血的主人竟然索性將貓咪丟在機場自行上飛機，被指為冷血。美國一名57歲婦人亦沒有準備合格的文件，愛犬因而無法跟著上飛機，竟狠心將牠溺斃馬桶，自己獨自登機，行為令人髮指，該名冷血女子隨後被依虐待動物重罪被拘捕。

綜合報道，事發於去年12月16日，佛羅里達州奧蘭多國際機場(Orlando International Airport)清潔人員在女廁發現一隻小狗的遺體，立即通報警方。警方經調查後，發現涉事為57歲婦人Alison Agatha Lawrence。據了解，Alison原定當天要帶著一隻白色貴婦犬登機，但卻因沒有攜帶寵物搭機相關文件，導致狗狗無法順利帶上飛機，她就在機場廁所將小狗溺死，將遺體丟入垃圾桶，獨自登機。