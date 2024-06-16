凱特操刀拍父親節照片 網民︰好感動！竟有海賊王韻味？

英國王儲威廉及夫人凱特，發放本年度父親節照片，照片由凱特操刀拍攝，只見威廉及3名子女的背影，而不見他們的面容及表情，但網民認為這張照片中各人的姿勢及氛圍，帶出威廉凱特一家的愛及互相扶持的精神，紛說非常感人，且勝過千言萬語。
威廉凱特｜3位子女首次「發聲」︰我們愛你，爸爸
照片是復活節時威廉一家到諾福克郡一個海灘時拍下，可見威廉張開雙臂，搭在10歲大仔喬治王子及9歲二女夏洛特公主的肩膀，6歲細仔路易王子則站在父親及哥哥之間，輕擁著哥哥的腰。眾人一起靜靜地望海，凱特則站在他們身後，拍下此動人時光。3名子女趁照片發布寫下訊息，說「我們愛你，爸爸。父親節快樂。G、C和L上」。G、C、L分別是他們3人名字的頭一個字母。英媒指，今次是3位小王子及小公主第一次「發聲」。
因凱特患癌及之前爆出修圖風波，威廉一家五口經歷了艱難的一年，關係似乎更見親密。不少網民看罷照片都深受感動，「實在是了不起的照片，這些美好回憶本來都是私人的，但作為王室成員，並不會有這種待遇」、「這是一張非常美麗而深刻的照片，展現了一個正在經歷困難時期的家庭」。照片令人聯想起漫畫《海賊王》(One Piece)一眾角色望海背影、彰顯大夥兒心連心、連成一體的照片，有著「永遠的夥伴」韻味。