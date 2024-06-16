凱特操刀拍父親節照片 網民︰好感動！竟有海賊王韻味？

英國王儲威廉及夫人凱特，發放本年度父親節照片，照片由凱特操刀拍攝，只見威廉及3名子女的背影，而不見他們的面容及表情，但網民認為這張照片中各人的姿勢及氛圍，帶出威廉凱特一家的愛及互相扶持的精神，紛說非常感人，且勝過千言萬語。

威廉凱特｜3位子女首次「發聲」︰我們愛你，爸爸 照片是復活節時威廉一家到諾福克郡一個海灘時拍下，可見威廉張開雙臂，搭在10歲大仔喬治王子及9歲二女夏洛特公主的肩膀，6歲細仔路易王子則站在父親及哥哥之間，輕擁著哥哥的腰。眾人一起靜靜地望海，凱特則站在他們身後，拍下此動人時光。3名子女趁照片發布寫下訊息，說「我們愛你，爸爸。父親節快樂。G、C和L上」。G、C、L分別是他們3人名字的頭一個字母。英媒指，今次是3位小王子及小公主第一次「發聲」。