凱特新照修圖爆公關災難 六大通訊社急「刪相」

英國王室發生公關災難，周日發布儲妃凱特在1月接受手術後休養至今的首張近照，本是美事一樁，然而照片未幾被發現可能曾經修圖。由於王室一直沒有交代凱特所患何病，事件令外界對凱特實際病情有更多揣測。凱特最終於社交平台發文致歉，承認是自己修圖。6間國際通訊社已先後把照片下架。
該照片據報由王儲威廉在日前所攝，原為慶祝英國母親節而發布，同時讓凱特感謝外界關心，卻引發爭議。美聯社是首間通訊社發出「刪除照片」通知，指照片中凱特女兒夏洛特公主穿毛衣的左手線條「有不一致地方」，「經過仔細審查，來源似乎曾竄改照片」，認為不符該社圖片發布標準；路透社、法新社、Getty Images先後有同樣決定。
眼尖的網民亦質疑照片其他疑點，例如凱特外套拉鏈沒對齊、夏洛特肩膀上頭髮及裙子一角不自然等。
凱特「自首」專家促公開原圖
王室起初沒回應事件，但愈傳愈烈後，凱特終在社交平台發聲明致歉，說「作為業餘攝影師，我有時會嘗試修圖」，就照片引發混亂道歉。之後歐新社及英國新聞聯合社(PA)亦撤回照片。截至本港時間昨晚，事件尚未解決，有公關專家質疑涉事照片可能經過AI修圖，並認為王室應公開凱特修圖前的照片，否則難以平息各種陰謀論。