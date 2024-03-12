凱特新照修圖爆公關災難 六大通訊社急「刪相」

英國王室發生公關災難，周日發布儲妃凱特在1月接受手術後休養至今的首張近照，本是美事一樁，然而照片未幾被發現可能曾經修圖。由於王室一直沒有交代凱特所患何病，事件令外界對凱特實際病情有更多揣測。凱特最終於社交平台發文致歉，承認是自己修圖。6間國際通訊社已先後把照片下架。



該照片據報由王儲威廉在日前所攝，原為慶祝英國母親節而發布，同時讓凱特感謝外界關心，卻引發爭議。美聯社是首間通訊社發出「刪除照片」通知，指照片中凱特女兒夏洛特公主穿毛衣的左手線條「有不一致地方」，「經過仔細審查，來源似乎曾竄改照片」，認為不符該社圖片發布標準；路透社、法新社、Getty Images先後有同樣決定。