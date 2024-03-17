凱特神隱遭社交網傳婚姻觸礁 友人：她不是作秀者毋須隨他人起舞

英國王妃凱特今年1月16日做腹部手術暫停公務，預料至復活節過後4月才於官方活動公開亮相，但她日前因發放與3名子女合照鬧出修圖(P圖)風波，導致陰謀論滿天飛。社交網初時傳她健康出現問題，後來愈傳愈瘋狂，甚至稱她與王儲威廉婚姻觸礁，有指兩人對有關揣測感震驚和不開心。凱特的朋友向傳媒透露，凱特並不急於澄清，也不會隨謠言起舞，會待準備好才與威廉交待健康詳情。

《星期日泰晤士報》報道，接近威廉夫婦的消息人士稱，他們將在適當時候提供更多有關凱特康復的消息。報道指，預料凱特將在4月17日後「回歸」。那名友人又表示，凱特不是作秀者，「絕對有權在健康問題上不隨謠言起舞」。友人又說，對凱特而言，這個世界上沒有人像她，從頭到腳、衣服裝扮遭到那麼多評頭品足。

該消息人士又提到，有關威廉夫婦婚姻的揣測「非常殘忍」，尤其是兩人與他們的子女正經歷一家最艱難時刻。凱特在英國母親節發放與子女的合照，最終承認有修圖和道歉，另有人發現她沒有戴上婚戒，網上即有人揣測她與威廉的婚姻有問題。在鬧出修圖風波後，凱特曾偕威廉坐車外出，似乎有意澄清其健康問題，但她頭擰向一邊看不見正面，又惹來揣測指那不是她。另有王室消息人士表示，外界對凱特的關注讓人感到擔心，她坐在車內看來並不開心，這些謠言將影響她身體康復。