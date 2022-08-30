出席聯歡活動 會計師樓女職員「飲醉酒」先行離開 返回公司自殺亡

安永會計師樓(Ernst & Young)在澳洲辦公室的一名女職員，日前被發現倒斃在公司內，震驚同事，警方指她是自殺身亡。據報女事主死前出席同事在夜店的聯歡活動，其後醉酒先行告辭，但閉路電視片段顯示她並無明顯飲醉跡象，最終她倒斃在公司內。目前尚未知她尋死原因。

自殺案｜會計師樓女職員倒斃公司內

事發在8月27日(周六)，該名33歲女職員於凌晨零時許，被發現倒斃在悉尼中部George Street的安永會計師樓內。據報女事主跟同事一行人，於前一日傍晚5時半，在位於公司同一條街上夜店The Ivy，出席公司社交小組舉辦的活動。女事主在兩小時後先行離開，《澳洲人報》指，女事主因醉酒而由他人護送離離場，但亦有報道稱，她當時說要返回公司工作，閉路電視片段可見她回到公司時沒有明顯醉酒表現。

當地傳媒指，7月至9月是核數的繁忙季節，可能導致相關人員工作量增。安永大洋洲地區總監拉羅卡(David Larocca)發聲明稱，對事件感到震驚及悲傷，已聯絡出事女同事家人及協助警方調查，並向受影響同事提供輔導。公司承諾將對員工的健康、安全及社交活動，作全面及廣泛檢討。



防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

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