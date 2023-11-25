出於好奇殺人兼肢解　南韓23歲女子謀殺罪成被囚終身

南韓一宗殺人肢解案判刑，一名23歲女子因在無仇無怨情況下，殺害一名同齡女子，釜山地方法院周五（24日）一審裁定被告謀殺罪成，判處終身監禁，並須佩戴電子監控裝置30年。

案情指，當時南韓23歲的女子鄭有貞，透過補習軟件「尋獵物」，並結識一名同歲的女性私人補習教師後，於2023年5月26日，前往對方於釜山金井區住處行兇。犯案後，鄭有貞前往超市購買漂白水、膠袋等毀屍工具，然後回自己家帶着行李箱，再次前往受害者家進行毀屍，並把部分殘肢丟棄在釜山北部梁山的河邊灌木叢中。

之後一名的士司機載鄭有貞到梁山時，發現她將染血行李箱扔在樹林，於是向警方報案。鄭有貞被捕後供稱出於好奇而殺死受害者。檢察官要求判處鄭有貞死刑，鄭有貞辯稱犯罪時處於精神和身體失調狀態，要求減刑，法官在周五駁回。