出生率低 法國也「中招」 馬克龍逼推銀彈政策催谷生育

法國去年新生嬰兒人數降至二戰後新低，這對向來穩定的法國人口來說，算是沉重打擊。總統馬克龍周二(16日)承諾會徹底檢討育嬰假，並提高生育津貼。
法國原本「獨樹一幟」
法國國家統計及經濟研究局(INSEE)在人口普查年度報告中表示，法國2023年有67萬8,000名新生嬰兒，比2022年少7%，比2020年高峰更大減20%。生育下一代方面，法國近數十年在歐洲地區「獨樹一幟」，出生率不像德國、意大利、西班牙等那樣大幅滑落。
專門研究人口問題的學者認為，這是因為法國一直有慷慨的育兒及兒童保健機制，並為有孩子的人提供減稅等優惠，尤其是生3個孩子或以上的人。這有助於緩和人口老化的衝擊，同時對國家長遠發展有利，因為國家長遠發展的前景，通常取決於人口、生產力增長和勞動力參與。
育兒津貼「有限」
馬克龍在周二的記者會上表示：「只有提高出生率，法國才能更強大……一套薪資更高的育嬰假新制度，將可讓有意願的雙親與孩子待在一起6個月。」除了基本的產假，法國的父母還可申請額外的一年育嬰假，且可延長兩次。
現行制度每月僅支付略多於400歐元(約3,400港元)津貼，馬克龍說，有些父母因金額不多而焦慮，再者現行制度也使得母親離開勞動市場太久，為此有必要進行改革。
出生率低影響退休金改革
根據國家統計及經濟研究局數據，2023年每名母親平均生1.68個孩子，比2022年平均1.79個更少，已降到30年來新低。相比之下，2021年，法國與捷克平均生育數字在歐盟國家中居冠，達1.83個。
一般認為發達國家若要維持人口穩定，每名女性平均生育數應達2.2個，而要支撐法國2023年退休改革計劃，估計也應達1.8個，然而法國2023年的生育數字低於這兩個目標。這可能意味著，如果未能提高出生率，改革計劃就無法如預期般減少退休金赤字。
法國人：養孩子很花錢
民意調查機構OpinionWay替「為家庭團結」協會收集1.1萬人的意見後發現，沒子女的受訪者中，有三分二人想要孩子，已有孩子的受訪者中，也有五分一人會想再生育。但有三成受訪者表示，不生更多孩子的理由包括擔心經濟、社會問題和氣候變化。還有約28%的受訪者說，養孩子太花錢。
根據法國國家統計及經濟研究局的每月調查，新冠疫情、能源價格飆升以及屢創新高的通脹率等危機接連爆發，嚴重打擊家庭信心，出生率難以從2022年中期的歷史低點回升。