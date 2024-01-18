熱門搜尋:
渣打馬拉松2024 垃圾徵費 陳兆焯 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-18 22:53:07

出生率低 法國也「中招」 馬克龍逼推銀彈政策催谷生育

分享：
法國近年出生率偏低，令政府頭痛。(資料圖片)

法國近年出生率偏低，令政府頭痛。(資料圖片)

法國去年新生嬰兒人數降至二戰後新低，這對向來穩定的法國人口來說，算是沉重打擊。總統馬克龍周二(16)承諾會徹底檢討育嬰假，並提高生育津貼。

法國原本「獨樹一幟」

法國國家統計及經濟研究局(INSEE)在人口普查年度報告中表示，法國2023年有678,000名新生嬰兒，比2022年少7%，比2020年高峰更大減20%。生育下一代方面，法國近數十年在歐洲地區「獨樹一幟」，出生率不像德國、意大利、西班牙等那樣大幅滑落。

專門研究人口問題的學者認為，這是因為法國一直有慷慨的育兒及兒童保健機制，並為有孩子的人提供減稅等優惠，尤其是生3個孩子或以上的人。這有助於緩和人口老化的衝擊，同時對國家長遠發展有利，因為國家長遠發展的前景，通常取決於人口、生產力增長和勞動力參與。

育兒津貼「有限」

馬克龍在周二的記者會上表示：「只有提高出生率，法國才能更強大……一套薪資更高的育嬰假新制度，將可讓有意願的雙親與孩子待在一起6個月。」除了基本的產假，法國的父母還可申請額外的一年育嬰假，且可延長兩次。

現行制度每月僅支付略多於400歐元(3,400港元)津貼，馬克龍說，有些父母因金額不多而焦慮，再者現行制度也使得母親離開勞動市場太久，為此有必要進行改革。

馬克龍正想辧法提高國家生育率。圖為他早年探訪一間小學。(資料圖片)

馬克龍正想辧法提高國家生育率。圖為他早年探訪一間小學。(資料圖片)

出生率低影響退休金改革

根據國家統計及經濟研究局數據，2023年每名母親平均生1.68個孩子，比2022年平均1.79個更少，已降到30年來新低。相比之下，2021年，法國與捷克平均生育數字在歐盟國家中居冠，達1.83個。

Ad Block

一般認為發達國家若要維持人口穩定，每名女性平均生育數應達2.2個，而要支撐法國2023年退休改革計劃，估計也應達1.8個，然而法國2023年的生育數字低於這兩個目標。這可能意味著，如果未能提高出生率，改革計劃就無法如預期般減少退休金赤字。

法國人：養孩子很花錢

民意調查機構OpinionWay替「為家庭團結」協會收集1.1萬人的意見後發現，沒子女的受訪者中，有三分二人想要孩子，已有孩子的受訪者中，也有五分一人會想再生育。但有三成受訪者表示，不生更多孩子的理由包括擔心經濟、社會問題和氣候變化。還有約28%的受訪者說，養孩子太花錢。

Ad Block

根據法國國家統計及經濟研究局的每月調查，新冠疫情、能源價格飆升以及屢創新高的通脹率等危機接連爆發，嚴重打擊家庭信心，出生率難以從2022年中期的歷史低點回升。

龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖） 龍年運程2024｜張敬軒、姜濤、Anson Lo、炎明熹邊個最好運？（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受