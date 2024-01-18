出生率低 法國也「中招」 馬克龍逼推銀彈政策催谷生育

法國去年新生嬰兒人數降至二戰後新低，這對向來穩定的法國人口來說，算是沉重打擊。總統馬克龍周二(16日)承諾會徹底檢討育嬰假，並提高生育津貼。

法國原本「獨樹一 幟」

法國國家統計及經濟研究局(INSEE)在人口普查年度報告中表示，法國2023年有67萬8,000名新生嬰兒，比2022年少7%，比2020年高峰更大減20%。生育下一代方面，法國近數十年在歐洲地區「獨樹一幟」，出生率不像德國、意大利、西班牙等那樣大幅滑落。

專門研究人口問題的學者認為，這是因為法國一直有慷慨的育兒及兒童保健機制，並為有孩子的人提供減稅等優惠，尤其是生3個孩子或以上的人。這有助於緩和人口老化的衝擊，同時對國家長遠發展有利，因為國家長遠發展的前景，通常取決於人口、生產力增長和勞動力參與。