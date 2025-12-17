熱門搜尋:
國際
2025-12-17 19:41:18

出走金剛鸚鵡棲身電塔 印度男爬牆營救 活活電死(有片)

印度32歲男子庫瑪爬圍牆營救在電塔上的金剛鸚鵡，卻意外觸電墮地亡。(互聯網)

印度一名男子在街上發現親戚家一隻寵物鸚鵡飛走，停在高壓電塔上，他平日很喜歡這隻鸚鵡，便爬牆設法營救，卻不幸意外觸電死亡……

印度媒體報道，事發於班加羅爾維拉巴德拉一個社區。警方指，本月12日早上約10時30分，一隻金剛鸚鵡停留在社區內一幢住宅大樓附近的高壓電塔上，33歲男子庫瑪(Arun Kumar)試圖救下鸚鵡，便爬上電塔旁約2米高的圍牆，並用一條前端綁上木塊的鐵管來驅趕鸚鵡，希望牠飛離電塔。

未料過程中，庫瑪手持鐵管卻意外觸碰高壓電線，導致庫瑪觸電直墮地面。附近住戶見狀，立即將他送院搶救，惜最終不治。

事發後，金剛鸚鵡仍停留在電塔頂部。(互聯網) 事發後，金剛鸚鵡仍停留在電塔頂部。(互聯網) 電塔旁位於住宅大樓旁邊。(互聯網)

警方表示，庫瑪單身，平日在親戚莉琪塔一家經營的小型公司上班，並寄住她的公寓。出走的金剛鸚鵡是莉琪塔在1年前買回來，價值20萬印度盧比(約1.7萬港元)。警方指，庫瑪很喜歡這隻鸚鵡，才會設法營救，不是受親戚所託。
 
警方表示，庫瑪不幸身亡後，鸚鵡仍留在電塔上，之後由相關部門救下，未有受傷。

