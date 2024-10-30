出軌有樣睇？　專家公開AI生成渣男渣女照片

相由心生是真的嗎？英國有研究團隊找來2,000名曾被一腳踏兩船或欺騙感情的人，收集出軌者的長相特徵，再運用AI生成渣男和渣女樣貌，如果要尋找真愛，或者可以考慮避開類似長相的另一半。

綜合報道，英國網上賭博公司MrQ的研究團隊對2,000進行訪問後，歸納統整後發現，40歲以上、擁有鼻大、禿頭、咀細、有明顯皺紋，是出軌男人最常見的特徵；黑髮、鼻小和中等大小的撅嘴，年齡約50歲出頭，則是出軌女最常見的特徵。另外，不分男女，典型出軌者通常身材苗條，他們總是被描述為習慣凝視對方，藉此散發魅力。