分離焦慮症｜邊種狗最易有分離焦慮症？專家盤點10種狗狗排名

貓狗等寵物一旦與主人分開，可能會有分離焦慮症。哪種狗狗最易有分離焦慮症？英國動物行為專家Caroline Spencer及其團隊盤點10種「較為依賴人類」、最易有分離焦慮症的狗狗。不過每隻寵物各有自己的性格，以下排名只屬大概︰ ▼ 十大最易有分離無慮症狗狗 ▼

10. 比熊犬

毛茸茸的比熊犬喜歡與人緊密接觸，經常離不開主人身邊。Caroline建議比熊犬主人有時「行開一下」以讓比熊犬學習應付獨處，但不要離開得太久。 9. 芝娃娃 芝娃娃體積細小，經常被主人攜帶在身邊，牠們極度喜歡和主人黏在一起。芝娃娃不開心時，可能會非常嘈吵。 8.德國狼狗 德國狼狗以忠心、勇敢聞名，他們喜歡冒險，相對容易訓練。從歷史上看，德國狼狗是出色的護衛犬。正是由於對主人非常忠心，Caroline指德國狼狗非常容易患上分離焦慮症。

7. 斑點狗 常見於荷李活電影的斑點狗，討厭獨自一狗。有建議認為最好不要讓斑點狗獨自等待超過兩小時，否則牠們可能會變得具破壞性。Caroline的團隊指在家時播放低音量的音樂，可以幫助斑點狗保持冷靜。 6. 維茲拉犬 維茲拉犬喜歡冒險、需要大量遊戲和體力活動，性格多活潑友善。但在外國維茲拉犬也被稱為「魔術貼狗」(Velcro 來dog)，因為牠們會像魔術貼一樣緊貼主人。Caroline的團隊建議「當你沒有離開家時，假裝你要離開」，「開門及關門，但不要離開，慢慢進行，逐漸增加離開的時間，直到你的狗習慣了，不再表現出壓力症狀」，「當你回來時，和牠們打招呼，並等待牠們冷靜下來。」

5.邊境牧羊犬 邊境牧羊犬是運動型、中等大小的狗，精力充沛及擁有高耐力。邊境牧羊犬因重視人類、喜歡滿足主人需求而受讚揚，但這亦意味牠們較易患上分離焦慮症。 4. 金毛尋回犬 金毛尋回犬因其溫馴可愛性格而受歡迎，但牠們這種性格亦易有分離焦慮。Caroline團隊表示金毛尋回犬的分離焦慮症可以在年小時已出現，包括在短時間內由跟母親和兄弟姊妹同住，變成獨自搬到新家。此外，主人離開金毛尋回犬時自己表現出焦慮，也會令牠「焦慮埋一份」；家中發生變化、平時玩得太癲兼休息時間太少，亦會令金毛尋回犬容易出現分離焦慮症。 3. 積羅素 積羅素是一種樂觀、好奇、有無窮精力的狗狗，通常與最親近的人形成強烈聯繫，故一旦這人不在場，便會出現壓力。Caroline團隊建議主人，要令積羅素不要對主人每個動作都高度關注；確保狗狗有時間在主人陪伴下休息；主人在家中安靜做自己的事，不要經常看、撫摸、跟積羅素說話及玩耍。

2. 拉布拉多貴婦狗 拉布拉多貴婦狗是活潑友善、非常聰明的狗狗，非常適合作為家庭寵物。拉布拉多貴婦狗通常非常愛主人，並總是很高興主人回家，但這亦增加牠們患上分離焦慮症的機會。Caroline的團隊建議，讓拉布拉多貴婦狗適應與主人外出相關的聲音，例如拿鑰匙的聲音，讓牠們習慣那聲音，並知道主人之後會回來。 1. 曲架貴婦狗 曲架貴婦狗以關愛、周到性格，以及社交能力而聞名。但牠們對人類的深愛，使其在獨自一狗時感到壓力。Caroline的團隊表示，曲架貴婦狗天生容易感到孤獨，故最好讓牠們習慣主人固定的日常作息，以減少牠們的不確定性，讓牠們知道主人會在特定時間回來，但這需要時間及耐性。