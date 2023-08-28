切勿模仿｜奧地利男站10米高台唔敢跳　救生員竟從後伸一腳(有片)

奧地利一名男子日前站在泳池10米跳高台上，但遲遲不敢入水，結果身後的救生員居然直接把他踹了下去，過程都被一旁的遊客目擊並拍下，事發影片其後在網上流傳。當地業界隨即發文致歉，並將那名行為不當的救生員調職。

綜合報道，一段據報是在奧地利拍攝的驚人畫面在網上瘋傳，可見一名疑似想向難度挑戰又畏高的男子，站在泳池的10米跳台上不敢跳下，雖然先後有2名救生員要求他盡快離開跳台，但他又拒絕離開，結果有一名救生員懷疑「睇唔過眼」，竟上前從後向他伸了一腳，男子最初還握著欄杆不放，惟最終亦被踹下去，他起初用手捏著鼻，最後卻雙手伸開直墮進泳池。