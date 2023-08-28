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國際
2023-08-28 12:53:00

切勿模仿｜奧地利男站10米高台唔敢跳　救生員竟從後伸一腳(有片)

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奧地利男唔敢跳10米高台，救生員竟從後伸一腳。(YouTube)

奧地利男唔敢跳10米高台，救生員竟從後伸一腳。(YouTube)

奧地利一名男子日前站在泳池10米跳高台上，但遲遲不敢入水，結果身後的救生員居然直接把他踹了下去，過程都被一旁的遊客目擊並拍下，事發影片其後在網上流傳。當地業界隨即發文致歉，並將那名行為不當的救生員調職。

綜合報道，一段據報是在奧地利拍攝的驚人畫面在網上瘋傳，可見一名疑似想向難度挑戰又畏高的男子，站在泳池的10米跳台上不敢跳下，雖然先後有2名救生員要求他盡快離開跳台，但他又拒絕離開，結果有一名救生員懷疑「睇唔過眼」，竟上前從後向他伸了一腳，男子最初還握著欄杆不放，惟最終亦被踹下去，他起初用手捏著鼻，最後卻雙手伸開直墮進泳池。

男子最初還握著欄杆不放，惟最終亦被踹下去。(YouTube) 男子最初還握著欄杆不放，惟最終亦被踹下去。(YouTube) 男子最初還握著欄杆不放，惟最終亦被踹下去。(YouTube) 他起初用手捏著鼻，但最終雙手伸開直墜泳池裡。(YouTube) 他起初用手捏著鼻，但最終雙手伸開直墜泳池裡。(YouTube)

管理機關：已就事件展開調查

當刻驚險的畫面亦被多名旅客目擊。隨著相關影片在網上曝光，當地的泳池管理機關「Steyrer Stadtbades」證實確有其事，並公開致歉，同時指出，已就事件展開調查，並將做出不當行為的救生員調到其他游池工作。

由於過去曾有人因此而受傷，甚至喪命，該名救生員的行為絕對可大可小。2020年，內地南京兩名女子結伴到水庫遊玩，其中一人將另一人推落水庫，結果雙雙溺斃。2022年，美國一對男女遊船河，親熱期間女方嬌羞地錯手將男方推落水，男方被螺旋槳重擊多次後溺斃。

警告：影片內容涉及危險動作，切勿模仿。

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