切爾諾貝爾核災區動物進化成抗輻射抗癌 青蛙變黑蛙

蘇聯管治時期建於烏克蘭的切爾諾貝爾核電廠(Chernobyl)在1986年4月26日因反應堆過熱發生爆炸，釀成世界最嚴重的核災難。蘇聯軍方快速將核電廠周圍封鎖，居民疏散到其他地方。經過三十多年的廢置，核災區成為野生動物的棲息地，科學家發現該處的動物懂得自行進化以適應含高量輻射的居住環境，竟變成可抗輻射和抗癌，令人嘖嘖稱奇；例如青蛙的表皮逐漸變得愈來愈黑，用於抵抗核輻射。科學家表示，有物種展示與其他地方的同類不同，甚至形容部分具「超能力」。

與鄰近的烏克蘭首都基輔相比，切爾諾貝爾核災區環境中的輻射多100倍，科學家對該處核輻射的影響難有定論，例如缺少了人類居住等因素。對人類來說，到切爾諾貝爾核電廠周邊參觀是安全的，核電廠亦仍有人員工作，主要是清理。遊客參觀時會被警告，事發地點仍存有達危險程度的輻射，並且不要食在基輔附近野地的魚類和蘑菇。而在爆炸後，核電廠未受影響的反應堆仍有產電直至2000年。

研究員指出，青蛙皮膚變成黑色，因為青蛙在核災區難以生存，驅使牠們快速進化成「黑蛙」。東部樹蛙(Eastern tree frog)擁有具高保護力的黑色素，輻射含量高的地區較容易生存下來，而現時在切爾諾貝爾核災區的蛙類都是較深色的。研究員於2016年的報告中稱，切爾諾貝爾的樹蛙較災區外圍捕捉的更深色。科學家指，「我們在2016年發現了一些墨黑色的青蛙，有關顏色與青蛙接觸的輻射水平無關。」

切爾諾貝爾核災難｜誕生超級細菌

在切爾諾貝爾陰暗處發現的細菌也對伽馬輻射的影響具較強的抵抗力，暴露於輻射時，與其他地區的細菌相比，來自切爾諾貝爾的細菌可繁殖和茁壯成長。

切爾諾貝爾核災難｜變種狼抗癌或可救人類

除了青蛙和細菌外，切爾諾貝爾廢墟也出現變種狼，被形容具「超能力」，或者可以拯救人類性命。研究員在切爾諾貝爾撤離區發現狼的基因變異，改變了免疫系統，並展示可以抵抗癌症。研究員正了解有關基因可否幫助癌症病人。他們的分析顯示，那些狼體內與癌症有關的基因出現變異，牠們有可能自行進化以抵抗輻射。另外，核災區也出現新品種的狗。在爆炸後居民撤離留下寵物，牠們變成野狗並繁衍後代。美國南卡羅萊納大學的科學家分析了從切爾諾貝爾核電廠附近302隻野狗取得的DNA，發牠們與其他狗的DNA有明顯不同，並研究這是否與輻射有關。