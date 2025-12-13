切爾諾貝爾核災場現神奇真菌　「食輻射大」可助太空旅行

左為枝孢黴（圖／Bland et al., Scientific Reports 2022）

在地球上最不適合生命存在的地點之一，切爾諾貝爾核電廠第四號反應爐深處，一種黑色真菌正蓬勃生長，並可能為太空旅行帶來重大突破。科學家於1990年代末期在切爾諾貝爾核電廠第四反應爐內發現球形枝孢黴（Cladosporium sphaerospermum）及數十種其他真菌物種，這種原本不起眼的黑黴菌，如今成為科學界關注焦點。 美國《大眾機械（Popular Mechanics）》12日報道，研究人員發現，這種真菌不僅能在高輻射環境中存活，甚至似乎朝着輻射源生長，顯示它並非單純抵抗輻射，而是可能因輻射而茁壯。威爾康乃爾醫學院太空生物製程工程研究員柏林納（Aaron Berliner）表示，在沒有防護的情況下，人類在第四反應爐內數分鐘內就會死亡，但這種真菌卻能在此環境中繁衍。

類似植物光合作用 佛羅里達大學太空生物學教授艾弗雷施（Nils Averesch）指出，這種真菌無法中和輻射，因為真正消除放射性同位素需要將其轉變為非放射性元素。然而，放射生物學教授達達喬娃（Ekaterina Dadachova）在2007年的論文中提出假設，這種黴菌可能像植物利用陽光進行光合作用一樣，從輻射中獲取能量。 柏林納解釋，答案很可能與真菌的黑色素有關，黑色素可能同時為真菌提供輻射防護，並協助其利用能量製造養分。他表示，真菌可能利用黑色素將高能光子轉化為食物，類似植物使用葉綠素的方式，也可能是在輻射環境的選擇壓力下發展出新的細胞機制。

這項發現對太空旅行意義重大。柏林納說明，太空充滿來自太陽的輻射和來自其他星系的銀河宇宙輻射，當各國與太空公司考慮前往火星等更極端的旅程時，運送物資的成本成為關鍵問題，將一罐可樂送入地球低軌道就要花費約1,000美元。 協助製造備用零件和藥品 因此，研究團隊正探索讓太空人在太空中培養並生產自己產品的可能性。艾弗雷施表示，太空人可能利用這種黴菌協助製造備用零件和藥品，或將人類排泄物或塑膠等廢棄物分解轉化為可食用的生物質。它也可能成為太空人的輻射防護層，在長途旅行中增加一層保護，且能利用太空中的環境能量完成這些功能。