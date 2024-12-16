切爾諾貝爾核電廠狗狗突變　科學家驚揭「可抵抗輻射」(有片)

蘇聯管治時期建於烏克蘭的切爾諾貝爾核電廠(Chernobyl)在1986年4月26日因反應堆過熱發生爆炸，釋出大量致癌輻射物質，成為人類史上最嚴重的核災，導致超過10萬人撤離，並設立1,000平方英里的隔離區，經過逾38年的廢置，核災區成為野生動物的棲息地，然而，近期哥倫比亞大學環境衛生科學家Norman J. Kleiman教授帶領的研究團隊，在距離核電廠10英里外的切爾諾貝爾市，發現了兩個總數約900隻的狗群，竟然可以抵抗輻射，研究結果已發表在《犬類醫學與遺傳學》(Canine Medicine and Genetics)雜誌上。

Norman教授的團隊以人道方式捕獲116隻流浪狗，將牠們的血液樣本運往美國進行DNA提取和分析，發現這些狗的基因出現了近400個「離群基因座」(outlier loci)，與其他地區的狗不同。研究推測，這些流浪狗是當年疏散期間被遺棄寵物的後代，牠們的遺傳基因雖然不同，卻都在劇毒環境中生存下來，顯示後代已經開始對輻射、重金屬和污染免疫。

科學家：動物的基因突變展現大自然驚人的適應力 Norman教授指出，了解這些狗如何適應核災環境，可以為那些暴露於類似環境危害的人類健康提供寶貴的見解。事實上，切爾諾貝爾災區附近發生變異的不只是狗群，過去也出現樹蛙的皮膚從綠色變成黑色以中和輻射，以及狼群基因突變產生對癌症的抵抗力等案例。切爾諾貝爾核災發生至今已逾38年，儘管這片土地仍充滿致命的輻射，但多種野生動物都在這一片廢棄地區生活。科學家認為，這些動物的基因突變，展現了大自然驚人的適應力，未來將持續追蹤牠們的演化歷程，或許能為人類帶來意想不到的啟發。

Superdogs of Chernobyl: Evolved Survivors of a Nuclear Tragedy



Researchers have uncovered unique genetic traits in dogs living near Chernobyl, descendants of those abandoned during the 1986 nuclear disaster. More in this video#Chernobyl #Superdogs #GeneticResearch #ITDigital pic.twitter.com/Z96LbZiToS — IndiaToday (@IndiaToday) December 12, 2024