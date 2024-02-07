刑滿仍可被囚至終身 星洲新法防危險罪犯重回社區

新加坡周一通過法例，可無限期關押犯性侵等罪行的「危險罪犯」，即使服完刑期也不能自動獲釋，須經評估不會有重犯風險才可重獲自由。當局估計，新法每年影響不足30名罪犯。該法雖獲包括反對黨在內廣泛支持，但有議員憂慮可能因錯誤預測而造成過度拘留。
「保護公共安全增強版」(Sentence for Enhanced Public Protection、SEPP)適用於21歲以上被判謀殺、強姦或與未成年人士性交等罪成的犯人，被視為獲釋後有重犯風險者，包括初犯者。
能否出獄須待委員會向內政部長建議
在新法下，有關的「危險罪犯」服刑期滿後不會自動獲釋，而須由內政部長決定是否不再對公眾構成威脅。由退休法官、律師、精神病專家及心理學家組成的審視委員會，將向內政部長提供建議，罪犯及其律師亦可向委員會陳述。被認定不適合出獄的罪犯，將會每年接受一次審查。
內政部長兼律政部長尚穆根表示，一名持續對他人構成真正威脅的罪犯不應該獲釋。他舉例稱，一名男子因性侵6歲繼女入獄，獲釋後於2015年性侵姊姊的10歲大孫女，2017年又性侵姊姊的9歲小孫女。他指依SEPP判刑的罪犯，如經評估為適合有條件釋放，也須遵守若干條件，包括接受強制輔導、佩戴電子追蹤器或限時在家，然後繼續接受評估，直至可真正無條件獲釋為止。
非政府組織「人權觀察」(Human Rights Watch)表示，反對持續拘留的法例，因其違反正當程序權利。反對黨新加坡工人黨主席、議員林瑞蓮指，未來的暴力很難精準預測，認為新法有可能導致過度拘留，並對其涵蓋初犯者有保留。
料每年影響不足30名罪犯
當地衛生部兼律政部高級政務次長拉哈尤瑪讚則強調，新法旨在為法院提供額外判刑工具，審理犯重罪且獲釋後仍可能再犯的危險罪犯，並非因為嚴重暴力及嚴重性罪案有增加趨勢，估計每年新法的受罰者少於30人。