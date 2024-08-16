列車停駛 警員摸黑指揮交通 大阪24萬戶凌晨停電捱熱5小時

日本大阪市為主的地區周四凌晨大停電，逾24萬戶受影響。停電持續約5小時，期間JR等多班列車停駛，約5.5萬人上班行程受阻，另逾百處交通燈故障，警員須摸黑指揮交通。正值盛夏，冷氣突然關掉，不少居民從睡夢中熱醒，有便利店職員說，雪糕等冷藏產品開始融化。電力公司初步研判，因連接大阪兩區的部分地下電纜故障，導致停電。

停電期間，京阪電鐵京阪本線淀屋橋站至京橋站的雙向列車，以及中之島線全線列車從頭班車起停駛，至早上8時半恢復，共84班車誤點，約3萬人受影響。JR西日本學研都市線、大阪環狀線、東西線、寶塚線等路線共43班車停駛，約2.5萬人受影響。其中，大阪環狀線恢復電力後仍有部分班次延誤。另外，大阪市和守口市至少140處交通燈故障，警員在路上指揮交通，疏導車輛。

從民眾上傳社交網的片段可見，大阪部分地區的燈突然全部熄滅，街上四處漆黑，車輛只靠開車頭燈慢速行駛。有網友指，整個城市陷入黑暗，四處還傳來警報聲，十分恐怖。