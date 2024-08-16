列車停駛 警員摸黑指揮交通 大阪24萬戶凌晨停電捱熱5小時

日本大阪市為主的地區周四凌晨大停電，逾24萬戶受影響。停電持續約5小時，期間JR等多班列車停駛，約5.5萬人上班行程受阻，另逾百處交通燈故障，警員須摸黑指揮交通。正值盛夏，冷氣突然關掉，不少居民從睡夢中熱醒，有便利店職員說，雪糕等冷藏產品開始融化。電力公司初步研判，因連接大阪兩區的部分地下電纜故障，導致停電。
日媒報道，大阪府大阪市福島區、西區、都島區、旭區、城東區、鶴見區、北區、中央區、東成區，以及鄰近守口市部分地區凌晨4時3分起停電，約24萬4,590戶受影響，至早上9時全面恢復供電。
停電期間，京阪電鐵京阪本線淀屋橋站至京橋站的雙向列車，以及中之島線全線列車從頭班車起停駛，至早上8時半恢復，共84班車誤點，約3萬人受影響。JR西日本學研都市線、大阪環狀線、東西線、寶塚線等路線共43班車停駛，約2.5萬人受影響。其中，大阪環狀線恢復電力後仍有部分班次延誤。另外，大阪市和守口市至少140處交通燈故障，警員在路上指揮交通，疏導車輛。
從民眾上傳社交網的片段可見，大阪部分地區的燈突然全部熄滅，街上四處漆黑，車輛只靠開車頭燈慢速行駛。有網友指，整個城市陷入黑暗，四處還傳來警報聲，十分恐怖。
網民：地震颱風又停電，日本怎麼了？
凌晨突然停電，不少人熱醒，都島區一名男子說：「清晨6時左右冷氣突然關掉，我睡不著就醒了，出外才發現到處都停電。」同區一名便利店職員說：「店裡一片漆黑，外面的交通燈和路燈全都暗了，店裡的雪糕和其他產品正在融化，只希望盡快恢復電力。」有網友驚呼：「日本地震、颱風，現在大阪停電，這個月到底怎麼了？」
關西電力送配電公司正調查事故原因，並對受影響居民致歉。初步估計大阪鶴見區至城東區全長約6公里的部分地下電纜故障，觸動系統因而切斷供電。