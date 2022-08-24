列車故障被困英法海底隧道5小時 乘客：如災難電影

全球最長海底隧道、來往英國和法國的英法海底隧道，周二下午因列車故障，大批從法國度假回英國的乘客被困最少5小時後才疏散離開。有乘客形容像「災難電影」，步行在隧道內不知發生甚麼事。網上片段可見乘客在列車路軌旁另一條通道內步行離開，部分人拖著行李和帶著寵物狗。

英法海底隧道｜35分鐘車程變成6小時

乘客稱，在下午3時50分入隧道，約10分鐘後燈光熄掉、列車停下來。廣播表示，正調查事故原因，約1個半小時後仍無頭緒。車長曾嘗試再啟動列車但不成功，乘客再等了數小時，最後要落車離開及轉往另一列車。他們步行了約10鐘抵達故障列車前面另一運載巴士的貨運列車，然後前往英國的福克斯通車站，從法國加萊上車開始至抵達福克斯通用上6小時，原本車程只是35分鐘。另一乘客說，部分人因被困隧道內大發雷霆，眾人被困最少5小時，「他們知道抵達福克斯通的數百人沒有進食五、六個鐘，甚至更長時間，但甚麼也沒有提供給我們。快餐店Burger King大排長龍」。