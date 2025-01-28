初創公司突襲美國AI市場 中國DeepSeek下載超ChatGPT

中國AI(人工智能)初創公司DeepSeek(深度求索)異軍突起，震撼美國矽谷科技界，被形容為AI界的「偷襲珍珠港」。這間創立了一年多的公司一直不聲不響，但近日英美傳媒報道其以低成本開發的AI應用程式，無論測試表現和訓練成本均較美國AI龍頭ChatGPT優勝，在中國、美國和英國更登上蘋果App Store免費下載榜首位，超越了ChatGPT。

DeepSeek人工智能助理在本月發布了最新的DeepSeek-R1模型，開始愈來愈受歡迎。報道指，DeepSeek訓練成本僅為558萬美元(約4,350萬港元)，是Meta訓練Llama 3.1的十分一，也顛覆了AI研發必須依賴巨額投入的傳統認知。在第三方基準測試中，DeepSeek於數學和推理方面，超越了OpenAI o1，程式編寫則不相伯仲。DeepSeek的表現也超越了Meta及Anthropic等美國頂尖AI企業。內地AI技術突破的消息對全球芯片帶來影響，「股王」輝達(Nvidia)等多隻芯片股在美股盤前急跌。

敲響美國科技界警報 有輿論認為DeepSeek反映中國AI技術的突破已開始動搖美國AI技術的優勢，以及令人質疑美國政府自2021年起對中國實施先進晶片和AI技術出口管制是否有效。OpenAI前政策主管、Anthropic聯合創辦人Jack Clark認為DeepSeek僱用了「一批高深莫測的奇才」。DeepSeek是一間杭州公司，創辦人叫梁文鋒，為通信工程碩士。他「發跡」於量化投資，通過數學和人工智能進行量化投資，並實現了所有量化策略的AI化轉型。2018年，梁旗下公司正式確立了以AI為核心的發展戰略，並於2023年創辦DeepSeek，專注於做真正人類級別的人工智能。