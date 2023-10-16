初次約會｜美國女子初次約會狂嗌48隻生蠔　男伴扮去廁所逃走

初次次約會總是想留給對方一個好印象，但美國一名女子決定做自己，她在餐廳內狂點48隻生蠔，把男伴嚇得借去廁所為名而逃走。
化名EquanaB的女子事後在自己的社群帳號上分享這個故事狂罵對方，隨即被瘋傳。她透露自己在亞特蘭大的一間餐廳與約會對象見面，這名男子是她在幾周前和朋友出去時認識的，並表示該男「幾週來一直在給她發短訊」，相當積極，於是在一個閒來無事的夜晚，她便答應男子的邀約。
他們約在一間生蠔餐廳，這裡的生蠔價格是12隻15美元（約117港元），而艾奎娜一坐下就毫不客氣地點了48隻，另外還點了蟹肉餅和馬鈴薯；她的男伴只點了一杯飲料。雖然EquanaB沒有拍下約會對象的模樣，但她承認她的男伴在看到她點了大量的生蠔後露出了奇怪的表情，而她「一點也不在乎」，「我當時心想，嘿寶貝，是你要邀我出來的，而我要吃飯。」
不過EquanaB的約會對象可不這麼想，男伴起身告訴EquanaB要去洗手間後，再也沒回來了。苦等不到男伴的EquanaB，最後不得不自己結帳，她表示這名男伴事後還是發了短訊給她，「我提議我們出去喝酒，但妳卻點了滿桌的食物…我可以寄現金給妳支付飲品錢。」言下之意是不願幫付那一桌食物的費用。
▼食生蠔建議▼
網友顯然不站在EquanaB這邊。「說實話，我很高興他離開了，因為坐在你對面的景象實在是太可怕了」、「吃48隻生蠔太瘋狂了！」
餐廳經理則表示，其實EquanaB還不算吃很多，他們也遇到有女顧客點了72隻生蠔；但因為這樣嚇跑男伴的，她可能是第一個，「這件事實在太有趣了，令人印象深刻。」
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