初次約會｜美國女子初次約會狂嗌48隻生蠔 男伴扮去廁所逃走

初次次約會總是想留給對方一個好印象，但美國一名女子決定做自己，她在餐廳內狂點48隻生蠔，把男伴嚇得借去廁所為名而逃走。 化名EquanaB的女子事後在自己的社群帳號上分享這個故事狂罵對方，隨即被瘋傳。她透露自己在亞特蘭大的一間餐廳與約會對象見面，這名男子是她在幾周前和朋友出去時認識的，並表示該男「幾週來一直在給她發短訊」，相當積極，於是在一個閒來無事的夜晚，她便答應男子的邀約。