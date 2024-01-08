初步調查｜波音737 MAX9機門飛脫前被禁飛長途海面 駕駛室遭扯開艙門機師耳機飛走

美國阿拉斯加航空(Alaska Airlines)一架波音737 MAX 9客機上周五發生機門在半空飛脫事件，載有177人的客機安全著陸無造成傷亡實屬幸運。當局公布初布調查稱，事發前該客機在之前3次飛行中機艙增壓警報燈曾亮起，遭勒令不可以飛長途旅程，也不可以飛越海面，例如不可來往夏威夷，以便出現問題時可快速著陸機場。

美國國家運輸安全委員會主席Jennifer Homendy表示，當局已要求航空公司檢修該飛機，但檢修未完成便發生機門飛脫事件，暫時未知之前3次機艙增壓問題是否與今次事件有關。肇事飛機是新機，10月才交付給阿拉斯加航空。她還透露事發時更多「非常混亂和可怕」詳情，包括逃生機門飛脫的失壓扯力還導致駕駛室艙門打開，副機師的耳機也被扯脫飛到客艙內。有乘客事發後稱，不少人手機、衣服和孩子的玩具遭氣流吸出機艙外。甚至戴在耳裡的AirPods也扯飛到大氣層消失不見。