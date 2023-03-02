初生女嬰被當垃圾丟棄 幸哭聲驚動熱心民眾獲救 網民驚嘆︰可愛小天使！(有片)

印尼一個垃圾堆內日前忽然傳出陣陣哭聲，幸民眾沒有闊佬懶理，而是立即報警，最終在一個垃圾袋內，找到一名帶有血跡、仍繫著臍帶的初生女嬰！女嬰送院後情況良好，她躺在床上舉著小手口噏噏的模樣，網民紛讚是可愛小天使。
事發在印尼西加里曼丹省(West Kalimantan)古布拉雅縣(Kubu Raya Regency)的一條村落。一名民眾周二聽到垃圾堆內傳出哭聲，隨即報警。到場探員其後在一個黑色垃圾袋內，發現該名有血跡的女嬰，猶幸她沒有受傷，血跡相信是來自她母親。
棄嬰案｜警方估計女嬰出世不足半天
警方發言人說︰「寶寶被放在黑色膠袋內棄置在垃圾堆，她仍然生還，送院後由護士照顧。她真的非常幸運，若非有居民發現，她恐已死了」，「她非常年幼，估計只出生了數小時，或不多於半日」。警方仍在追查遺棄嬰兒者身份，呼籲居民提供線索，並指今次已是區內近月第6宗棄嬰案。
今次事件令網民既感恩又心痛，有人大讚「她太美了。謝天謝地有人找到了好，同時又為她這樣開展人生感到心碎」，「這位小天使還有漫長人生，希望她在充滿愛及歡欣下成長」，「多麼美的小女孩，很傷有人這樣對她。可能出於貧窮、絕望，已不是純粹出於殘忍。希望這位小寶寶能找一個可愛的家。」