初生女嬰被當垃圾丟棄 幸哭聲驚動熱心民眾獲救 網民驚嘆︰可愛小天使！(有片)

印尼一個垃圾堆內日前忽然傳出陣陣哭聲，幸民眾沒有闊佬懶理，而是立即報警，最終在一個垃圾袋內，找到一名帶有血跡、仍繫著臍帶的初生女嬰！女嬰送院後情況良好，她躺在床上舉著小手口噏噏的模樣，網民紛讚是可愛小天使。

事發在印尼西加里曼丹省(West Kalimantan)古布拉雅縣(Kubu Raya Regency)的一條村落。一名民眾周二聽到垃圾堆內傳出哭聲，隨即報警。到場探員其後在一個黑色垃圾袋內，發現該名有血跡的女嬰，猶幸她沒有受傷，血跡相信是來自她母親。