熱門搜尋:
甯國良 iPhone 15 紅山半島 水浸 鯨魚 天氣 綠色債券 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
國際
2023-09-12 16:25:00

利比亞受颶風吹襲　釀2000人死　逾5000人失蹤(有片)

分享：
利比亞受颶風吹襲，釀2000人死，逾5000人失蹤。(AP)

利比亞受颶風吹襲，釀2000人死，逾5000人失蹤。(AP)

北非國家利比亞東北部受颶風吹襲，沿岸多個社區被洪水淹沒，連人帶屋沖落大海。政府及軍方指逾2,000人死亡，逾1,200人傷，5,0006,000人失蹤。當局宣布全國哀悼3日。土耳其表示調派三架飛機，運載救援團隊及人道物資，前往當地協助救災。

颶風「丹尼爾」(Hurricane Daniel)星期日開始吹襲利比亞東北部地區，帶來連場暴雨和洪水，釀成山泥傾瀉。利比亞東北部沿岸城市，位處瓦迪德爾納三角洲的德爾納，災情最嚴重，多處山泥傾瀉，多幢建築物被毀，沿岸城市邁爾季，大範圍地區被洪水淹浸，仿如澤國。利比亞東部政府總理哈馬德宣布德爾納、貝達和舍哈特為災區，又指沿岸多個市鎮，都有社區被洪水完全沖進地中海。他宣布全國哀悼3日，主要建築物下半旗致哀。

颶風「丹尼爾」(Hurricane Daniel)星期日開始吹襲利比亞東北部地區。(AP) 颶風「丹尼爾」(Hurricane Daniel)星期日開始吹襲利比亞東北部地區。(AP)

總理呼籲國際社會提供援助和支持

東部政府早一天宣布進入緊急狀態，下令學校停課，呼籲民眾提防風災。當地傳媒報道，德爾納正陷入災難狀態，電力或通訊中斷。網上有影片顯示，德爾納河岸沿岸許多住宅樓被毀及發生山泥傾瀉，地面及道路被黃色泥濘覆蓋。

哈馬德要求全國所有部門及醫療團隊，都集中到德爾納救災，同時呼籲國際社會向災區提供援助和支持，主要包括打撈遺體、營救倖存者和為災區提供所需物資等。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受