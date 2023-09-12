利比亞受颶風吹襲　釀2000人死　逾5000人失蹤(有片)

北非國家利比亞東北部受颶風吹襲，沿岸多個社區被洪水淹沒，連人帶屋沖落大海。政府及軍方指逾2,000人死亡，逾1,200人傷，5,000至6,000人失蹤。當局宣布全國哀悼3日。土耳其表示調派三架飛機，運載救援團隊及人道物資，前往當地協助救災。

颶風「丹尼爾」(Hurricane Daniel)星期日開始吹襲利比亞東北部地區，帶來連場暴雨和洪水，釀成山泥傾瀉。利比亞東北部沿岸城市，位處瓦迪德爾納三角洲的德爾納，災情最嚴重，多處山泥傾瀉，多幢建築物被毀，沿岸城市邁爾季，大範圍地區被洪水淹浸，仿如澤國。利比亞東部政府總理哈馬德宣布德爾納、貝達和舍哈特為災區，又指沿岸多個市鎮，都有社區被洪水完全沖進地中海。他宣布全國哀悼3日，主要建築物下半旗致哀。