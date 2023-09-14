利比亞水災｜死亡人數恐達2萬甚至逾4萬 無人敢說擔心觸發民憤

北非國家利比亞水災實際死亡人數，恐遠超官方公布的逾6,000人。官方救援組織如利比亞紅新月會稱有1萬人失蹤，貝達市(Al-Bayda)醫療中心負責人和重災區德爾納市長蓋蒂估計遇難者或高達2萬人，有大量遇難者遭沖落海。智庫「利比亞民主中心」創辦人、曾任職財政部的Moin Kikhia向英國《每日電訊報》稱，「死亡人數或較初時認為高出很多，無人知確實數字。政府認為可能超過4萬人死亡，但無人想說出口，害怕會引起民憤。」

利比亞水災｜24小時降雨量為月均260倍 災民：像荷李活電影

利比亞東部周日晚遭風暴丹尼爾(Storm Daniel)吹襲，暴雨帶來洪災，24小時的降雨量是9月平均雨量的260倍。東北部沿海城市德爾納(Derna)有兩座水壩及四座橋樑被毀，洪水湧入市內造成嚴重破壞，情況猶如世界末日，四分一城市消失不見。居民在洪水湧至時正在睡夢中來不及逃生，數層高的建築物甚至被沖落海。任職老師的Mohammed Derna稱，與家人和鄰居走到屋頂上，被突然湧至的水量嚇倒，水位到達不少建築物的2樓，他們望向樓下，見到婦女和兒童等被沖走，他們尖叫救命。他形容「像荷李活電影」。

利比亞移民國際組織周三稱，最少3萬人流離失所。擔心疫症傳播，當局收集了數百具遺體集體合葬到墓地，市內兩間醫院變成臨時停屍間，居民要求當局建新的臨時醫院救治傷者。水警亦加緊巡邏搜尋沖上岸的遺體。災區缺水缺糧，通訊和互聯網仍未能全面修復，德爾納的道路和橋樑亦遭洪水摧毀，阻礙救災。