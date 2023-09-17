利比亞水災｜目前逾1.1萬死亡　1萬人失蹤　官方「居家避難令」被指釀大禍

據《BBC》報道，有當地居民出面作證表示，利比亞兩個分治政府發出了相互矛盾的指令，並造成混亂。

記者彭巧蓁／綜合報道

非洲國家利比亞的世紀水災目前已超過1.1萬人罹難，另還有1萬人失蹤。當局下令居家避難造成此次嚴重死傷的說法不斷流傳，也引發了外界對利比亞政府的質疑聲浪。

據《BBC》報道，有當地居民出面作證表示，利比亞兩個分治政府發出了相互矛盾的指令，並造成混亂。

在利比亞，受「阿拉伯之春」革命的影響，卡達菲政權遭到推翻，自此之後利比亞就分裂為東部的利比亞國民軍（LNA）與西部的民族團結政府（GNU），而雙方之間一直存在着衝突。

德爾納市長：三四天前已發疏散令

有消息聲稱，在洪水襲來之前，低窪地區的居民被告知：「待在家裏，不要出去。」還有人表示，LNA的官員10日晚出現在電視上，命令居民要待在家裏等待惡劣天氣過去。

針對這些指控，國民軍發言人賈利勒駁斥了這些說法，稱士兵警告居民撤離，並沒有告訴他們要待在家。

洪水重災區的東部港口城市德爾納（Darnah）市長艾蓋蒂（Abdulmenam Al-Ghaithi）在接受阿拉伯媒體Al-Hadas採訪時也反駁：「我們在災難發生前三四天就發布了疏散令。」