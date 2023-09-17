利比亞水災｜目前逾1.1萬死亡　1萬人失蹤　官方「居家避難令」被指釀大禍

記者彭巧蓁／綜合報道
非洲國家利比亞的世紀水災目前已超過1.1萬人罹難，另還有1萬人失蹤。當局下令居家避難造成此次嚴重死傷的說法不斷流傳，也引發了外界對利比亞政府的質疑聲浪。
據《BBC》報道，有當地居民出面作證表示，利比亞兩個分治政府發出了相互矛盾的指令，並造成混亂。
在利比亞，受「阿拉伯之春」革命的影響，卡達菲政權遭到推翻，自此之後利比亞就分裂為東部的利比亞國民軍（LNA）與西部的民族團結政府（GNU），而雙方之間一直存在着衝突。
德爾納市長：三四天前已發疏散令
有消息聲稱，在洪水襲來之前，低窪地區的居民被告知：「待在家裏，不要出去。」還有人表示，LNA的官員10日晚出現在電視上，命令居民要待在家裏等待惡劣天氣過去。
針對這些指控，國民軍發言人賈利勒駁斥了這些說法，稱士兵警告居民撤離，並沒有告訴他們要待在家。
洪水重災區的東部港口城市德爾納（Darnah）市長艾蓋蒂（Abdulmenam Al-Ghaithi）在接受阿拉伯媒體Al-Hadas採訪時也反駁：「我們在災難發生前三四天就發布了疏散令。」
WMO：氣象當局運作得當可免嚴重傷亡
一些倖存者也告訴《BBC》，隨着天氣情況惡化，警察和軍事當局已命令他們疏散到地勢較高的地方。
LNA發言人賈利勒表示，居民可能覺得威脅被誇大了，而東部地區一名官員也證實此一說法：「不幸的是，有些人說情況被誇大了，認為情況可能並不嚴重。」
而世界氣象組織（WMO）秘書長塔拉斯則表示：「如果發布國家警報的氣象當局運作得當，大部分洪水造成的人員傷亡都是可以避免的。」
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