熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
國際
2023-09-17 10:00:46

利比亞水災｜目前逾1.1萬死亡　1萬人失蹤　官方「居家避難令」被指釀大禍

分享：

據《BBC》報道，有當地居民出面作證表示，利比亞兩個分治政府發出了相互矛盾的指令，並造成混亂。

記者彭巧蓁／綜合報道

非洲國家利比亞的世紀水災目前已超過1.1萬人罹難，另還有1萬人失蹤。當局下令居家避難造成此次嚴重死傷的說法不斷流傳，也引發了外界對利比亞政府的質疑聲浪。

據《BBC》報道，有當地居民出面作證表示，利比亞兩個分治政府發出了相互矛盾的指令，並造成混亂。

在利比亞，受「阿拉伯之春」革命的影響，卡達菲政權遭到推翻，自此之後利比亞就分裂為東部的利比亞國民軍（LNA）與西部的民族團結政府（GNU），而雙方之間一直存在着衝突。

德爾納市長：三四天前已發疏散令

有消息聲稱，在洪水襲來之前，低窪地區的居民被告知：「待在家裏，不要出去。」還有人表示，LNA的官員10日晚出現在電視上，命令居民要待在家裏等待惡劣天氣過去。

針對這些指控，國民軍發言人賈利勒駁斥了這些說法，稱士兵警告居民撤離，並沒有告訴他們要待在家。

洪水重災區的東部港口城市德爾納（Darnah）市長艾蓋蒂（Abdulmenam Al-Ghaithi）在接受阿拉伯媒體Al-Hadas採訪時也反駁：「我們在災難發生前三四天就發布了疏散令。」

利比亞水災 利比亞水災 利比亞水災 利比亞水災 利比亞水災

WMO：氣象當局運作得當可免嚴重傷亡

一些倖存者也告訴《BBC》，隨着天氣情況惡化，警察和軍事當局已命令他們疏散到地勢較高的地方。

LNA發言人賈利勒表示，居民可能覺得威脅被誇大了，而東部地區一名官員也證實此一說法：「不幸的是，有些人說情況被誇大了，認為情況可能並不嚴重。」

而世界氣象組織（WMO）秘書長塔拉斯則表示：「如果發布國家警報的氣象當局運作得當，大部分洪水造成的人員傷亡都是可以避免的。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

利比亞水災 利比亞水災 利比亞水災 利比亞水災 利比亞水災
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受