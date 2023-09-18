利比亞水災｜逾一星期仍有遺體沖上岸　希臘救援隊遇車禍4死15傷

非洲國家利比亞東部世紀水災發生超過一個星期，據報仍然有遇難者遺體連同家居用品雜物被沖上岸或卡在岸邊的岩石。聯合國周日(17日)將利比亞水災的死亡人數由至少1.1萬人大幅下調至至少3.900人，另外，超過9,000人仍然失蹤。此外，一支到利比亞協助救災的希臘救援隊伍發生車禍，造成4死15人受傷，其中7名傷者危殆，車禍中亦有一個利比亞家庭的3名成員死亡、2人重傷。

事發在當地星期日(17日)，希臘救援隊正坐車前往災區，計劃到德爾納會合意大利和法國等外國救援隊，參與當地救災工作，期間與一輛車迎頭相撞，當局正調查事故原因。希臘傳媒引述外交消息指，希臘共派出16名醫療人員和3名傳譯人員到利比亞支援，他們原本計劃到德爾納會合意大利和法國等外國救援隊，參與當地救災工作。希臘國防參謀部在聲明中表示，載著救援隊的巴士與涉事汽車迎面相撞，但聲明指根據駐利比亞當局，車禍情況仍有待澄清，並指隊員中有人輕傷。