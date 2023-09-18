利比亞水災｜逾一星期仍有遺體沖上岸　希臘救援隊遇車禍4死15傷

非洲國家利比亞東部世紀水災發生超過一個星期，據報仍然有遇難者遺體連同家居用品雜物被沖上岸或卡在岸邊的岩石。聯合國周日(17日)將利比亞水災的死亡人數由至少1.1萬人大幅下調至至少3.900人，另外，超過9,000人仍然失蹤。此外，一支到利比亞協助救災的希臘救援隊伍發生車禍，造成4死15人受傷，其中7名傷者危殆，車禍中亦有一個利比亞家庭的3名成員死亡、2人重傷。
事發在當地星期日(17日)，希臘救援隊正坐車前往災區，計劃到德爾納會合意大利和法國等外國救援隊，參與當地救災工作，期間與一輛車迎頭相撞，當局正調查事故原因。希臘傳媒引述外交消息指，希臘共派出16名醫療人員和3名傳譯人員到利比亞支援，他們原本計劃到德爾納會合意大利和法國等外國救援隊，參與當地救災工作。希臘國防參謀部在聲明中表示，載著救援隊的巴士與涉事汽車迎面相撞，但聲明指根據駐利比亞當局，車禍情況仍有待澄清，並指隊員中有人輕傷。
打撈遺體任務艱鉅 國際救援人員籲更多援助
聯合國人道主義事務協調辦公室之前引述紅新月會指，洪災造成1.13萬人死亡，超過1萬人失蹤，但紅新月會駐班加西人員就否認這個死亡數字，又指對數字是引述紅新月會感到驚訝。利比亞東部政府衛生部門官員說，至今有逾3,200人被確認在洪災中喪生，官員又指，只有他們的部門有權發放死亡人數。
據報仍然有遇難者遺體連同家居用品雜物被沖上岸或卡在岸邊的岩石，有些遺體所在區域只能使用特殊設備才能到達，令打撈任務變得艱鉅。國際救援人員呼籲提供更多幫助，以打撈遇難者遺體。來自國際社會的救援工作正在加快。來自意大利的救援隊利用水底攝影機，協助搜索被洪水沖入大海的遺體。法國派出的戰地醫院亦已投入運作。