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國際
2023-12-17 16:45:39

利比亞難民船遇大浪翻覆　61人下落不明推定死亡

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利比亞難民船遇大浪翻覆　61人下落不明推定死亡

國際移民組織 (IOM) 表示，一艘載有86人的難民船16日在利比亞外海遭遇巨浪翻覆，推定61人已不幸死亡，包括婦女和兒童。

《BBC》報道，IOM在17日稍早引述倖存者的話指出，失事船隻16日從利比亞西北部港口城市祖瓦拉（Zuwara）啟程。孰料，途中遇巨浪導致船隻翻覆，包括孩童在內共61人下落不明，恐怕早已葬身海中。

年內有超過2250人溺斃海中

IOM表示，船上人員多數來自尼日利亞、岡比亞和其他非洲國家。目前，25名倖存者已被轉移到利比亞拘留中心，接受醫療援助。

2011年以來，利比亞政局陷入動蕩，許多非法移民以利比亞為中繼站，乘船橫渡地中海前往歐洲。據IOM統計，光是2023年就有超過2250人溺斃海中，堪稱世界上最危險的難民移動路線之一。

今年已有超過15.3萬名難民抵意國

IOM發言人賈科莫（Flavio Di Giacomo）表示，驚人的死亡人數說明海上救難工作做得還不夠。6月，一艘載有750名難民的漁船在從利比亞前往意大利的途中，於希臘南部海域沉沒，造成至少78人死亡。

根據聯合國難民機構統計，2023年已有超過15.3萬名難民從突尼西亞和利比亞抵達意大利。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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