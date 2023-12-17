利比亞難民船遇大浪翻覆　61人下落不明推定死亡

國際移民組織 (IOM) 表示，一艘載有86人的難民船16日在利比亞外海遭遇巨浪翻覆，推定61人已不幸死亡，包括婦女和兒童。

《BBC》報道，IOM在17日稍早引述倖存者的話指出，失事船隻16日從利比亞西北部港口城市祖瓦拉（Zuwara）啟程。孰料，途中遇巨浪導致船隻翻覆，包括孩童在內共61人下落不明，恐怕早已葬身海中。

年內有超過2250人溺斃海中

IOM表示，船上人員多數來自尼日利亞、岡比亞和其他非洲國家。目前，25名倖存者已被轉移到利比亞拘留中心，接受醫療援助。

2011年以來，利比亞政局陷入動蕩，許多非法移民以利比亞為中繼站，乘船橫渡地中海前往歐洲。據IOM統計，光是2023年就有超過2250人溺斃海中，堪稱世界上最危險的難民移動路線之一。