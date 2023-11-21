利比里亞前國腳韋亞連任失敗　宣布承認敗選

利比里亞總統韋亞（George Weah）承認落敗，這位前AC米蘭的球星在早前的大選中，與反對派的波阿凱（Joseph Boakai）爭持激烈，在周一（20日）公布波阿凱獲得51%的選票後，韋亞最終承認落敗。
57歲的韋亞，上屆選舉亦是與波亞凱競逐，不過當時他成功擊敗對方成為總統。韋亞上周五（18日）在利比里亞國家投票委員會公布初步結果後，已致電祝賀對手，而韋亞亦在委員會公布周一的最終結果後，承認落敗。韋亞早前表示：「今晚公布的結果，即使不是最後，但是波阿凱大使的領先優勢已是我們無法超越。因此，在幾分鐘前，我祝賀了阿凱當選總統。」韋亞再補助充指：「今晚，我們確認結果，讓我們確認這次選舉真正的勝利者，其實是利比里亞的人民。」
韋亞任內貪腐及管治能力受質疑
在10月的選舉，韋亞僅以約7,000票之差擊敗對手，然而因為未能通過50%得票的門檻，令他無法確定當選，而要再進行次輪選舉。韋亞任內受到貪腐及管治能力的問題而受到質疑，未能取得另外6年的任期。韋亞將會在明年1月下台，然而他立即承認結果以及和平移交權力獲利讚揚，原因是利比里亞過去經歷戰爭以及領袖人被殺等問題，而西非及中非國家在近期亦頻頻發生政變。
韋亞是利比里亞的球星，過去曾效力過巴黎聖日耳門、AC米蘭、車路士及曼城等歐洲球會，在球壇具有名氣。而他的兒子添姆菲韋亞（Timothy Weah）在美國出生，因此亦選擇代表美國，並出席過今年初的世界盃，目前效力意甲的祖雲達斯。