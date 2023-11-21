利比里亞前國腳韋亞連任失敗　宣布承認敗選

利比里亞總統韋亞（George Weah）承認落敗，這位前AC米蘭的球星在早前的大選中，與反對派的波阿凱（Joseph Boakai）爭持激烈，在周一（20日）公布波阿凱獲得51%的選票後，韋亞最終承認落敗。

57歲的韋亞，上屆選舉亦是與波亞凱競逐，不過當時他成功擊敗對方成為總統。韋亞上周五（18日）在利比里亞國家投票委員會公布初步結果後，已致電祝賀對手，而韋亞亦在委員會公布周一的最終結果後，承認落敗。韋亞早前表示：「今晚公布的結果，即使不是最後，但是波阿凱大使的領先優勢已是我們無法超越。因此，在幾分鐘前，我祝賀了阿凱當選總統。」韋亞再補助充指：「今晚，我們確認結果，讓我們確認這次選舉真正的勝利者，其實是利比里亞的人民。」