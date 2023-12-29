利比里亞油罐車翻側　民眾持鐵棍鑽孔搶油　突爆炸釀40死36傷

該國首席醫療官凱泰（Francis Kateh）表示，意外已造成至少40人死亡，另外還有至少30人嚴重燒傷，仍在醫院搶救，估計死亡人數會持續攀升。當地衛生官員表示，約有36名重症患者，其中包括兒童和一名孕婦。

警官薩克爾（Malvin Sackor）表示，許多民眾聽到消息後，紛紛帶着容器趕往現場搶油，不料油罐車突然爆炸起火，陷入熊熊火海，許多人來不及逃命。

《路透社》報道，這宗事故發生於利比里亞下邦縣（Lower Bong County）的托托塔（Totota），27日晚間一輛油罐車在行駛途中翻側，油罐車墜入公路旁的溝渠中。

西非國家利比里亞中北部27日晚間一艘油罐車發生翻側事故，許多民眾聽聞後不顧危險，前往現場搶油，沒想到油罐車突爆炸起火，造成至少40人死亡，36人傷勢嚴重搶救中。

司機勸阻無效

一名目擊者告訴《法新社》，油罐車周圍當時擠滿了人，司機表示可以把外洩的油取走，但不要破壞車體。即便司機在一旁勸阻危險行為，仍有人爬上車頂，以鐵棍或螺絲批敲打油罐車，試圖鑽孔取油，最終釀成慘劇。

根據聯合國數據，撒哈拉以南非洲地區是全球車禍死亡人數最多的地方，其糟糕的道路安全與薄弱的基礎設施，導致死亡率是歐洲平均水平的3倍。

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