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國際
2025-05-27 08:48:00

利物浦勝利巡遊汽車撞人群47人受傷　一名男子被捕(有片)

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利物浦勝利巡遊汽車撞人群47人送，一名男子被捕。(AP)

利物浦勝利巡遊汽車撞人群47人送，一名男子被捕。(AP)

今屆英超盟主利物浦職球員周一(26)乘坐開篷巴士舉行勝利巡遊，數以千計球迷冒雨聚集市中心慶祝，期間發生汽車撞人事故，多人被撞倒，至少47人受傷，其中約27人需要送院。警方指，被捕的53歲本地白人男子，相信今次是個別事件，不涉及恐怖主義。

事發於當地26日傍晚6時後，救護服務部門說，27名傷者被送往利物浦市各間醫院，當中兩人傷勢較重；另外約20人在現場接受治理，當中4人是兒童。消防救援部門就指，抵達現場後發現多人受傷，有人一度被困車底，要將他們抬出並送上救護車。網上片段見到，汽車撞到第一批傷者後停低，在場人士上前包圍汽車，敲打車窗，之後司機再踩油門，再撞向大批人群，有人被撞上車頭蓋，亦有人被輾過，多人倒地不省人事。警方事後到場拘捕一名男子，並押上警車帶走，期間有民眾情緒激動，試圖包圍警車，與警員發生肢體衝突。

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救護服務部門說，27名傷者被送往院，另外約20人在現場接受治理，當中4人是兒童。(AP) 救護服務部門說，27名傷者被送往院，另外約20人在現場接受治理，當中4人是兒童。(AP)

警方：相信事件不涉及恐怖主義

默西賽德郡警方表示正調查事件，並拘捕一名53歲男子，他是利物浦居民，相信今次是個別事件，不涉及恐怖主義。英國首相施紀賢對事件感到震驚，說會繼續關注事態發展。利物浦球會發言人說，事發後球會已經與警方直接聯絡，球會慰問受今次嚴重事件影響的人，將繼續全力支援處理事件的緊急服務部門及地方當局。英超賽會向所有傷者及受影響人士致以最深切慰問，已經與利物浦球會方面取得聯繫，提供全力支援。

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