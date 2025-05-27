利物浦勝利巡遊汽車撞人群47人受傷　一名男子被捕(有片)

今屆英超盟主利物浦職球員周一(26日)乘坐開篷巴士舉行勝利巡遊，數以千計球迷冒雨聚集市中心慶祝，期間發生汽車撞人事故，多人被撞倒，至少47人受傷，其中約27人需要送院。警方指，被捕的53歲本地白人男子，相信今次是個別事件，不涉及恐怖主義。
事發於當地26日傍晚6時後，救護服務部門說，27名傷者被送往利物浦市各間醫院，當中兩人傷勢較重；另外約20人在現場接受治理，當中4人是兒童。消防救援部門就指，抵達現場後發現多人受傷，有人一度被困車底，要將他們抬出並送上救護車。網上片段見到，汽車撞到第一批傷者後停低，在場人士上前包圍汽車，敲打車窗，之後司機再踩油門，再撞向大批人群，有人被撞上車頭蓋，亦有人被輾過，多人倒地不省人事。警方事後到場拘捕一名男子，並押上警車帶走，期間有民眾情緒激動，試圖包圍警車，與警員發生肢體衝突。
A car has just ran over people at Liverpool’s trophy parade.— Arsenal Team (@_ArsenalTeam) May 26, 2025
This is sad. Football should never be this deep💔💔
Hopefully everyone involved is okay.
Prayers Up for Liverpool ❤️
pic.twitter.com/FsbI6GcyMc
警方：相信事件不涉及恐怖主義
默西賽德郡警方表示正調查事件，並拘捕一名53歲男子，他是利物浦居民，相信今次是個別事件，不涉及恐怖主義。英國首相施紀賢對事件感到震驚，說會繼續關注事態發展。利物浦球會發言人說，事發後球會已經與警方直接聯絡，球會慰問受今次嚴重事件影響的人，將繼續全力支援處理事件的緊急服務部門及地方當局。英超賽會向所有傷者及受影響人士致以最深切慰問，已經與利物浦球會方面取得聯繫，提供全力支援。
England has a disgusting culture !— Revenge mode (@Pora_Babu) May 26, 2025
A car drove through a crowd of Liverpool fans celebrating their Premier League victory and many fans got severely injured #LFCParade #Liverpool #PBKSvMI
https://t.co/1ClRmm7B5S
England has a disgusting culture !— Revenge mode (@Pora_Babu) May 26, 2025
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