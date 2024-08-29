利誘東京女性嫁到鄉下 日政府擬每人津貼60萬日圓

不過，消息一出惹來網民批評，有人不滿只限未婚女性。另有人說，在大家倡議提高女性在政商界地位的現今世代，此舉似乎倒退；也反映政府看低女性，並不了解她們為何離開鄉下到大城市。

日本年輕女性湧往東京讀書、工作、尋夢，導致鄉郊地區未婚男性增加。日本傳媒稱，當局考慮擴大移居補助金實施範圍，向從東京23個地區嫁到郊區的女性提供每人60萬日圓(約3.24萬港元)津貼，甚至可能多過此額。

日本政府自2019年推出「移居資助計劃」，適用於東京23區的居民或從東京地區(埼玉縣、千葉縣、東京都和神奈川縣)到23區上班的居民。不論性別，只要到新移居的地點工作或創業，單身者最多可獲60萬日圓，家庭則可獲更多補貼。新計劃下，婚後移居到郊區的女性即使沒有工作，也可獲相關補貼。另外，參加郊區地方政府舉辦相親活動的女性也可獲交通費資助。若她們真的遷離東京，將可獲得60萬日圓補助。詳細計劃今年尾敲定，當局有意在2025年財政年度推出新措施。

撇除東京 日本有1100萬未婚男性

政府內閣辦公室數據顯示，近年愈來愈多女性遷往東京；撇除東京，在2020年，日本其他地方約有1,100萬未婚男性，15歲至49歲的單身女性則有910萬人。政府官員稱，新措施是希望解決男女不平衡問題，「鼓勵更多女性遷移到郊區地方」。部分地區早已推行類似措施，例如北海道美幌町為20歲至50歲女性提供「移居結婚」計劃，協助城市地區的女性與美幌町的單身農夫結婚。

根據2023年的人口遷移報告，東京都遷入者超過遷出者的「淨遷入」約為6.8萬人，其中男性約3.1萬人，女性約3.7萬人。很多15至29歲女性以讀書或就業為契機，前往東京後不再回到家鄉，鄉郊男性未婚者人數變多。