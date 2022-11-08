利誘WFH職員回辦公室 L'Oréal提供時薪39港元家務津貼

在家工作(WFH)成為新冠肺炎疫情的新常態，護膚化妝品公司L'Oréal(歐萊雅)為吸引美國員工回位於加州El Segundo的美國西岸總部辦公室工作，提供時薪5美元(約39港元)「家務津貼」，讓員工聘人做家務瑣事，例如去洗衣店取衣服、從日託中心接寵物狗回家，以及為汽車入油等，員工從而騰出時間回公司並專注於工作。 WFH｜每周最少3天回公司上班 L'Oréal將一個飛機工廠改建成總部，設有健身室、餐廳、果汁店和酒吧，公司提供「家務津貼」後，要求員工每周任選3天回辦公室，另2天可選擇WFH；到公司上班的人還可選擇在室內或室外園區工作，也歡迎帶寵物狗回辦公室，不論室外室內。L'Oréal希望先利誘員工回辦公室，當他們亨受到回公司上班的好處後，自然會繼續回公司工作。不過，有研究顯示要員工自願放棄WFH並不容易，僅25%受訪公司管理高層認為，員工將會較目前更願意回辦公室工作。

WFH｜L'Oréal：護膚化妝業需與人接觸 美國L'Oréal行政總裁David Greenberg稱，護膚化妝品業以人為本，需要與人接觸、創意和分享意見，而且建立對公司歸屬感最好方法是面對面相處。美國2020年7月解除防疫限聚措施後，L'Oréal是首批公司恢復員工返回公司上班，該公司承認僱員對回辦公室工作的看法已改變，所以容許員工每周有兩天可以WFH。不少公司已視員工WFH為常態，洛杉磯健康護理公司MedPoint Management索性將辦公室搬往面積細一半的地坊，削減租金開支，讓800名員工半數WFH，另一半則「輪更」回公司上班。相對來說，WFH對辦公室業主並不是好消息。