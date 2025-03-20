刺客教條：暗影者遊戲爭議鬧上日本國會　石破茂促尊重文化

由電子遊戲開發商育碧（Ubisoft）開發的《刺客教條：暗影者》今日（20日）終於發售，然而遊戲引發的爭議，在發售前一天更鬧上日本國會，首相石破茂更敦促開發商應尊重宗教及文化。
以日本戰國時代為舞台的《刺客教條：暗影者》，因為黑人主角「彌助」的身份爭議，早已引起日本玩家不滿，在亞洲地區不少玩家都表示杯葛遊戲。而育碧為解決遊戲內的爭議性，已從去年底把遊戲發售日再三延遲，延至今日才發售，公司之前稱遊戲預售情況理想，然而有指受到財政壓力影響的育碧，今次遊戲銷情可能成為公司能否存續的指標。而遊戲的爭議，在周三（19日）被帶上了日本國會。
I am in contact with a local close to the Itate Hyozu Jinja shrine that was destroyable in Assassin's Creed Shadows.— Grummz (@Grummz) February 4, 2025
They are aware of the game and are very unhappy.
Trying to get an interview, we'll see if they want to chat about it.pic.twitter.com/3BgTitgRFi
議員憂引發觀光公害
在遊戲早前的測試片段，主角的彌助可以走入神社進行破壞，而有關的神社是位於兵庫縣姬路市的射楯兵主神社，神社對有關的影像已表達不滿。兵庫縣的國會代表加田裕之在國會質詢時就提到這事件：「我想問是《刺客教條》的問題，遊戲中的神社及大殿以真實名字出現，遊戲內的武士主角卻將太鼓、神鏡以及祭壇等作出破壞。更甚是可以把神職人員用刀斬殺、用弓箭射殺，以及作出暴力破壞的行為。我從住持裡得知，遊戲公司沒有與神社聯絡以取得使用名字的許可。」他質問政府對有關未批准使用名字的立場。
經濟產業副大臣的大串正樹回應指：「作為商業利用的話，必須要取得個人或團體有關知識產權的許可。然而獨立的事件要看看相關人士之間的協議，不過如果神社方面向有關的政府部門尋求協助，政府方面會作出適當的回應。」而加田認為，有關未經批准使用是違法，並表示會密切關注事件。而他再指出，遊戲內可以對場景進行破壤行為，擔心可能會造成遊客的模仿，造成新的觀光公害，他表示：「住持與相關人士都在擔心。雖然作品表達的自由是應該得到尊重，但是也應該注意貶低有關地方的文化問題。」
石破茂促政府部門相討事件
首相石破茂也回應事件，他指：「希望經濟產業省、文部科學省及外務省可以討論一下相關的法律問題。」他續指：「在神社塗鴉的行為，是對國家的侮辱。」他表示在自衛隊派出到伊拉克進行任務，也提醒部隊要尊重當地伊斯蘭文化。他指尊重不同國家及宗教的文化是必然的，但如果有違背的行為就不能容許。
遊戲雖然在今日才正式發售，不過網上有傳在遊戲延期的期間，已修正了有關破壞神社的設定，在部份的地方被改為不能破壞，然而有關的傳聞仍待遊戲真正進行過後才得知。而今次《刺客教條》的爭議還包括主角彌助的身份，原因是廠方最初指彌助是真實存在的歷史人物，甚至引用西方的日本研究學者資料佐證，可是及後被發現有關的學者其實是虛構了相關的歷史資料。然而廠方之後仍堅持要以黑人角色作為主角，成為遊戲界「反政治正確」的新一波目標。根據遊戲串流平台Steam的資料，遊戲目前獲得「極度好評」的評價，在中文的9個已作出的評價中，僅2個為負評，主要是指出遊戲早期已有很多「政治正確」的內容。不過直至目前為止，在Steam的遊玩人數仍只有2.8萬人，而上月推出的《魔物獵人：荒野》的在線遊玩人數仍有22萬。