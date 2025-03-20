刺客教條：暗影者遊戲爭議鬧上日本國會　石破茂促尊重文化

由電子遊戲開發商育碧（Ubisoft）開發的《刺客教條：暗影者》今日（20日）終於發售，然而遊戲引發的爭議，在發售前一天更鬧上日本國會，首相石破茂更敦促開發商應尊重宗教及文化。 以日本戰國時代為舞台的《刺客教條：暗影者》，因為黑人主角「彌助」的身份爭議，早已引起日本玩家不滿，在亞洲地區不少玩家都表示杯葛遊戲。而育碧為解決遊戲內的爭議性，已從去年底把遊戲發售日再三延遲，延至今日才發售，公司之前稱遊戲預售情況理想，然而有指受到財政壓力影響的育碧，今次遊戲銷情可能成為公司能否存續的指標。而遊戲的爭議，在周三（19日）被帶上了日本國會。

I am in contact with a local close to the Itate Hyozu Jinja shrine that was destroyable in Assassin's Creed Shadows.



They are aware of the game and are very unhappy.



Trying to get an interview, we'll see if they want to chat about it.pic.twitter.com/3BgTitgRFi — Grummz (@Grummz) February 4, 2025

議員憂引發觀光公害 在遊戲早前的測試片段，主角的彌助可以走入神社進行破壞，而有關的神社是位於兵庫縣姬路市的射楯兵主神社，神社對有關的影像已表達不滿。兵庫縣的國會代表加田裕之在國會質詢時就提到這事件：「我想問是《刺客教條》的問題，遊戲中的神社及大殿以真實名字出現，遊戲內的武士主角卻將太鼓、神鏡以及祭壇等作出破壞。更甚是可以把神職人員用刀斬殺、用弓箭射殺，以及作出暴力破壞的行為。我從住持裡得知，遊戲公司沒有與神社聯絡以取得使用名字的許可。」他質問政府對有關未批准使用名字的立場。 經濟產業副大臣的大串正樹回應指：「作為商業利用的話，必須要取得個人或團體有關知識產權的許可。然而獨立的事件要看看相關人士之間的協議，不過如果神社方面向有關的政府部門尋求協助，政府方面會作出適當的回應。」而加田認為，有關未經批准使用是違法，並表示會密切關注事件。而他再指出，遊戲內可以對場景進行破壤行為，擔心可能會造成遊客的模仿，造成新的觀光公害，他表示：「住持與相關人士都在擔心。雖然作品表達的自由是應該得到尊重，但是也應該注意貶低有關地方的文化問題。」

石破茂促政府部門相討事件 首相石破茂也回應事件，他指：「希望經濟產業省、文部科學省及外務省可以討論一下相關的法律問題。」他續指：「在神社塗鴉的行為，是對國家的侮辱。」他表示在自衛隊派出到伊拉克進行任務，也提醒部隊要尊重當地伊斯蘭文化。他指尊重不同國家及宗教的文化是必然的，但如果有違背的行為就不能容許。 遊戲雖然在今日才正式發售，不過網上有傳在遊戲延期的期間，已修正了有關破壞神社的設定，在部份的地方被改為不能破壞，然而有關的傳聞仍待遊戲真正進行過後才得知。而今次《刺客教條》的爭議還包括主角彌助的身份，原因是廠方最初指彌助是真實存在的歷史人物，甚至引用西方的日本研究學者資料佐證，可是及後被發現有關的學者其實是虛構了相關的歷史資料。然而廠方之後仍堅持要以黑人角色作為主角，成為遊戲界「反政治正確」的新一波目標。根據遊戲串流平台Steam的資料，遊戲目前獲得「極度好評」的評價，在中文的9個已作出的評價中，僅2個為負評，主要是指出遊戲早期已有很多「政治正確」的內容。不過直至目前為止，在Steam的遊玩人數仍只有2.8萬人，而上月推出的《魔物獵人：荒野》的在線遊玩人數仍有22萬。