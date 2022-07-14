刺破車胎抗議燃油車排廢氣 英環保分子怒言：以自己方式行動

部分環保分子以激進手法抗議並表達訴求，其中英國組織「車胎毀滅者」(Tire Extinguishers)四出刺破街上汽車的車胎並放氣，抗議燃油汽車排放溫室氣體。

英國《每日郵報》報道，車胎毀滅者成員今年3月發起行動，至今在英國和歐洲已刺破了逾5,000輛汽車的車胎，上月更將行動升級，轉到美國「搞破壞」。其中，紐約市約有40輛休旅車(SUV)和其他汽車「受害」，芝加哥有20輛、賓夕法尼亞州斯克蘭頓(Scranton)20輛、三藩市至少23輛。組織指，其成員也在亞利桑那州和科羅拉多州活躍。

官網發布行動宣言

該組織在官網發布行動宣言，聲稱SUV和四驅車對「我們的健康、公眾安全和氣候帶來災難」，政府官員及其政策卻「未能保護我們免受危險」，因此組織唯有以他們的方式來行動，「希望令人們在全球的市區無法擁有引起嚴重污染的四驅車」。成員會在受害汽車上留下傳單，以長文解釋其行動，稱「世界正面臨氣候緊急狀態，因為政府和政界人士沒作為，我們以自己的方式來行動」。