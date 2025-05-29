前世界拳王擂台昏迷緊急開顱　被強制退役(有片)

日本拳擊委員會(JBC)27日宣布，前國際拳擊聯盟(IBF)世界迷你蠅量級冠軍、目前該級別排名第4的25歲日本選手重岡銀次朗，24日的世界比賽中被判落敗，賽後失去意識，他被送院後，因急性右硬膜下血腫接受開顱手術，目前正在重症監護室(ICU)進行觀察。根據JBC的規定，他必須被強制退役。

綜合報道，重岡24日在大阪國際展覽場，參加IBF舉行的冠軍賽。他挑戰現任迷你蠅量級冠軍Pedro General Taduran Jr.，激戰12回合後以1比2落敗。他雖然在台上未有被擊倒，但在擂台上意識模糊、全身無力，隨後被抬上擔架送往醫務室。因為他的意識遲遲未恢復，隨即被緊急送往大阪市內的醫院。檢查顯示有腦出血，當天就接受開顱手術。其父母及哥哥、前WBC世界同級冠軍重岡優大輪流在旁陪伴。