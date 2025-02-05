前中國外交官涉欺詐日本政府新冠補貼　東京經營高級中華料理集團

日本媒體報道，一名前中國外交官在日本東京的銀座及六本木等地經營多間中華料理店，被揭發要求多間店舖職員填寫虛假資料，申請日本政府的新冠補助金，在今日（5日）遭警方以詐騙拘捕。

日本《產經新聞》及TBS電視台的報道，一名在銀座及六本木等東京豪華地區，合共經營8間高級中華料理餐廳的62歲前中國外交官徐耀華，今日被日本東京警方拘捕。徐耀華被指要求多名店舖職員填寫虛構資料以申請日本政府提供的新冠疫情補助金，警察在調查有關資金的流向，並且派員到其店舖及辦公室等20多處地方進行搜查。