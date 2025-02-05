前中國外交官涉欺詐日本政府新冠補貼　東京經營高級中華料理集團

日本媒體報道，一名前中國外交官在日本東京的銀座及六本木等地經營多間中華料理店，被揭發要求多間店舖職員填寫虛假資料，申請日本政府的新冠補助金，在今日（5日）遭警方以詐騙拘捕。
日本《產經新聞》及TBS電視台的報道，一名在銀座及六本木等東京豪華地區，合共經營8間高級中華料理餐廳的62歲前中國外交官徐耀華，今日被日本東京警方拘捕。徐耀華被指要求多名店舖職員填寫虛構資料以申請日本政府提供的新冠疫情補助金，警察在調查有關資金的流向，並且派員到其店舖及辦公室等20多處地方進行搜查。
詐騙19萬港元補貼
調查人員指，徐在2020年11月至2022年8月期間，要求職員在明明繼續上班的情況下訛稱被迫休息，以騙取日本厚生勞働省的新冠補助金，合共申領了13次，騙取金額約375萬日圓（約19.1萬港元）。據報道指出，職員按照徐的指示詐騙補助後，竄改了員工的上班記錄，並且沒有對申領補助的員工發出工資。警方相信徐可能還有騙取政府的其他補助金。
報道指，徐耀華在中國出生，於武漢大學研究院畢業後，加入中國文化和旅游部，其後在1986至89年以外交官身份在中國駐日本領事館擔任書記工作，在任期結束後返回內地，之後再到日本開設餐廳，經營「御膳房集團」的多間中華料理餐廳。根據御膳房集團的網頁顯示，集團經營東京的「蓮香樓」、「168點心飲茶＆薬膳鍋」等的餐廳。