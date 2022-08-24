前保安總監爆Twitter懶理假帳戶假資訊 每日活躍用戶增加高層分紅1000萬美元

美國富商、Tesla行政總裁馬斯克收購社交網Twitter吹告兼對簿公堂之際，Twitter前保安總監告密爆料，指該公司在防黑客入侵、保障用戶私隱和打擊假帳戶等安全問題上誤導聯邦監管機構。周二公開的告密文件顯示，Twitter著重用戶增長，多過打擊發放假資訊的假帳戶和外國政府代理人；告密者聲稱，因應每日活躍用戶增加，高層可獲花紅，最高達1,000萬美元(約7,800萬港元)，假帳戶減少卻沒有任何獎勵。

Twitter：虛假陳述

Twitter前保安總監扎特科(Peiter Zatko)曾是著名黑客「Mudge」，其後成為網絡安全專家，曾出任國防部網絡事務高層。Twitter今年初辭退他，指其領導能力不足和工作表現欠佳。扎特科獲Twitter聘用兩年期間，負責提升服務可靠度、擊退外國政府代理人侵擾，並剷除在該平台發放假訊息的「機械人」假帳戶。扎特科上月向美國證券交易委員會、美國司法部及聯邦交易委員會提交84頁的告密文件，有關文件也同時發給國會的委員會。法律專家指，Twitter面對的問題是有否明知而誤導投資者和監管機構有關其保護用戶私隱和網絡安全措施。Twitter高層回應報道稱，扎特科的披露是「虛假陳述」。