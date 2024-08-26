前國安顧問新書爆料：特朗普不顧幕僚反對 硬要討好普京 獲普京「拍馬屁」回敬

特朗普總統任內一名國家安全顧問在即將出版的回憶錄中爆料指，儘管遭到幕僚反對，特朗普在總統任內仍要討好被指干預美國大選的俄羅斯總統普京。
「無法理解普京對特朗普的控制」
《華爾街日報》周日(25日)刊登特朗普第二任國家安全顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster) 即將出版的回憶錄《 At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House》摘錄，內容透露，他在2018年3月告訴妻子：「這份工作做了一年多之後，我無法理解普京對特朗普的控制。」
麥克馬斯特2017年2月成為白宮國家安全顧問，他說，從一開始「就很難跟總統(特朗普)」討論有關普京和俄羅斯的問題。
普京拍馬屁 特朗普無法招架
他說，「過度自信」的特朗普，入主白宮初期就尋求透過與普京建立融洽關係，來改善美國與俄羅斯的關係。但普京是「是一位無情的前國家安全委員會(KGB)特工，他用阿諛奉承來迎合特朗普的自負和不安全感」，而「特朗普展現出來的是，他對(普京)這種做法毫無招架之力、他對強人的喜愛，以及他深信只有自己才能與普京建立良好關係」。
麥克馬斯特在回憶錄中，詳細談及他因特朗普對待普京的態度，與特朗普發生過幾次磨擦，最終導致他被革職。他說，2018年3月普京當選總統展開第4個任期後，特朗普想打電話道賀，他跟特朗普說俄羅斯大選舞弊，但特朗普還是要致電。
警告特朗普俄羅圖意圖不軌
麥克馬斯特說，特朗普致電普京前，他曾警告特朗普，說克里姆林宮可能會把這次電話談話編造為美國默許支持俄羅斯的選舉，藉此來抬高俄國的形象。當年，前俄羅斯特工斯克里帕爾和女兒尤利婭在英國一處購物中心疑因神經毒劑中毒昏迷，經治療後康復出院，外界將矛頭指向俄羅斯，令俄國落得灰頭土臉。
麥克馬斯特說，那時他問特朗普：「俄羅斯試圖讓我們的合法選舉不合法，你為甚麼要幫他把非法的選舉變合法？」儘管如此，特朗普還是打了電話給普京向他道賀，又邀請普京訪問白宮。
普京被指干預2016年和2020年美國大選，美國官員早前已警告，俄羅斯和伊朗等將採取新行動，干預美國今年11月的總統大選。