前國安顧問新書爆料：特朗普不顧幕僚反對 硬要討好普京 獲普京「拍馬屁」回敬

特朗普總統任內一名國家安全顧問在即將出版的回憶錄中爆料指,儘管遭到幕僚反對,特朗普在總統任內仍要討好被指干預美國大選的俄羅斯總統普京。

「無法理解普京對特朗普的控制」

《華爾街日報》周日(25日)刊登特朗普第二任國家安全顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster) 即將出版的回憶錄《 At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House》摘錄,內容透露,他在2018年3月告訴妻子:「這份工作做了一年多之後,我無法理解普京對特朗普的控制。」

麥克馬斯特2017年2月成為白宮國家安全顧問,他說,從一開始「就很難跟總統(特朗普)」討論有關普京和俄羅斯的問題。