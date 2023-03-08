前妻做家務25年　前夫遭法院勒令支付165萬「報酬」　前妻霸氣：受之無愧

唔好樣樣都「老奉」……西班牙法院勒令一名男子根據他與前妻婚姻關係維持期間的最低工資，支付對方20萬歐元(約165.4萬港元)，作為做了25年家務的報酬。

南部安達盧西亞自治區(Andalusia)法院的判決書顯示，男子須支付給前妻20萬4624.86歐元，而金額是根據兩人婚姻期間的年度最低工資計算出來。

西班牙實施分別財產制

根據西班牙的分別財產制，夫婦任何一方賺取的財產只屬於自己，因此本案中的妻子無法取得兩人婚姻關係存在期間丈夫所賺取的財富。

判決書指，妻子自結婚以來全心全意地投入，「相當於在這個家裡工作，要照顧整個家庭和家人，以及所有相關事務」。文件列出她在1995年6月至2020年12月期間每年應得收入的詳細資料。