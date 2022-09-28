前幕僚揭查理斯是轉數快工作狂 隨時來電談公事 發脾氣會摔東西

英王查理斯三世早前兩度當眾發脾氣，引來外界關注。前幕僚爆料指，查理斯脾氣大，是工作狂，一周工作7天，充滿不同想法、「精力澎湃」，隨時會收到他的電話，連聖誕假也不例外。查理斯是「嚴苛的老闆」(a demanding boss)，迫使下屬必須緊張工作、跟上進度，他還非常倚賴王室以外人士的意見，「耳仔軟」，易受人影響。
英國王室｜對私人秘書「電話轟炸」
英國《泰晤士報》引述多名曾為查理斯工作的幕僚指，和查理斯工作從不輕鬆，不要指望能「朝九晚五」。曾在1990年代擔任查理斯私人秘書的Richard Aylard說，有次周末他在家接到查理斯管家的電話，說查理斯或在3時來電，他就守在電話前，3時半男管家再說查理斯改於6時來電，之後又不斷改時間。直到周一早上Aylard終於接到電話，他擔心發生甚麼急事，結果查理斯只說他在草地上發現像是蘭花的東西，想Aylard判斷那是否蘭花。
英國王室｜下屬在超市接到Boss電話
另一名前幕僚指，查理斯要求很高，「他對自己、甚至對已達成的成就從不滿意，身邊的人必須努力跟上進度，他又精力澎湃」。另一人亦指：「他要求很高，總是在工作，每周7天，從不休息。他會隨時打電話給你，他整天處理文件、討論想法等，節奏很緊張。」
電話可能在早餐之後到晚上11點隨時響起，連聖誕假也一樣。有人在周末接到他3個電話，有人在超市購物時接到，像是他要提醒下屬他緊張他們手上的工作。
英國王室｜查理斯因事情發火
前幕僚說，「他會逼迫身邊的人努力工作，有很多想法，總是要人去做事，所以私人秘書的工作量很大。他有很強的見解，也脾氣大，但不是因為人而發脾氣，而是一些事情令他扯火，尤其是傳媒的報道會令他生氣」。前員工形容，查理斯的脾氣是「蠻有趣的」，他會氣到摔東西，脾氣會從0瞬間飆到60，但很快就收火。
英國王室｜查理斯曾聽信性罪犯的建議
另有前幕僚指，可能因為太忙，查理斯不時會心不在焉，「對著你說話，你會覺得他不是在對你說話」。有前職員則認為，替查理斯工作的兩大難題是，一是要面對團隊裡的陰險小人，另一是要處理所有外部顧問(outside advisers)給查理斯的有用建議。多年來，這些外部人士會在建築、非傳統醫學、商業、有機農業、伊斯蘭教藝術和環保等方面給他很多意見。前幕僚指，納言是他辦事模式的重要元素。
但他似乎難以分辨意見的好壞，試過慈善機構籌款人Jimmy Savile為查理斯寫了一本手冊，建議他如何處理王室的公關災難，查理斯根據手冊給菲臘親王提供意見，他再轉告女王。結果，Savile過世後被揭發原來是性虐待慣犯。
前幕僚指，查理斯「很容易受新聲音(new voices)影響」，特別喜歡別人對他說：「噢，他們都搞錯了，聽我的，我看得更清楚，因為我是局外人。」最慘是，這些外部專家告訴查理斯，他的團隊做得不好，如果「新聲音」告訴他，說「他們(員工)正在阻住你做你想做的事，他們在拖你後腿」，他就會受這些說話影響。