前幕僚揭查理斯是轉數快工作狂 隨時來電談公事 發脾氣會摔東西

英王查理斯三世早前兩度當眾發脾氣，引來外界關注。前幕僚爆料指，查理斯脾氣大，是工作狂，一周工作7天，充滿不同想法、「精力澎湃」，隨時會收到他的電話，連聖誕假也不例外。查理斯是「嚴苛的老闆」(a demanding boss)，迫使下屬必須緊張工作、跟上進度，他還非常倚賴王室以外人士的意見，「耳仔軟」，易受人影響。 英國王室｜對私人秘書「電話轟炸」 英國《泰晤士報》引述多名曾為查理斯工作的幕僚指，和查理斯工作從不輕鬆，不要指望能「朝九晚五」。曾在1990年代擔任查理斯私人秘書的Richard Aylard說，有次周末他在家接到查理斯管家的電話，說查理斯或在3時來電，他就守在電話前，3時半男管家再說查理斯改於6時來電，之後又不斷改時間。直到周一早上Aylard終於接到電話，他擔心發生甚麼急事，結果查理斯只說他在草地上發現像是蘭花的東西，想Aylard判斷那是否蘭花。

英國王室｜下屬在超市接到Boss電話 另一名前幕僚指，查理斯要求很高，「他對自己、甚至對已達成的成就從不滿意，身邊的人必須努力跟上進度，他又精力澎湃」。另一人亦指：「他要求很高，總是在工作，每周7天，從不休息。他會隨時打電話給你，他整天處理文件、討論想法等，節奏很緊張。」 電話可能在早餐之後到晚上11點隨時響起，連聖誕假也一樣。有人在周末接到他3個電話，有人在超市購物時接到，像是他要提醒下屬他緊張他們手上的工作。 英國王室｜查理斯因事情發火 前幕僚說，「他會逼迫身邊的人努力工作，有很多想法，總是要人去做事，所以私人秘書的工作量很大。他有很強的見解，也脾氣大，但不是因為人而發脾氣，而是一些事情令他扯火，尤其是傳媒的報道會令他生氣」。前員工形容，查理斯的脾氣是「蠻有趣的」，他會氣到摔東西，脾氣會從0瞬間飆到60，但很快就收火。