前幕僚爆料 約翰遜問風筒吹鼻可否殺新冠病毒

英國就前首相約翰遜政府應對新冠疫情舉行聽證會，約翰遜(Boris Johnson)任首相期間常口沒遮攔，曾深得其信任的前幕僚卡明斯(Dominic Cummings)作證時爆料，指約翰遜曾問政府的高級專家，用吹乾頭髮的「特製風筒」向鼻子吹，是否可以殺死新冠病毒。消息周二曝光後，輿論對此譁然。

卡明斯是約翰遜的首席顧問，因內部鬥爭於2020年尾離任，在疫情期間常批評約翰遜領導無方。他在書面證詞提到約翰遜對疫情束手無策，甚至在抗疫專家的群組內傳送一段短片，「在最低處時，他傳送一名男子用特製風筒吹鼻殺死新冠病毒的短片，並問(專家)對此看法」，而那短片之後從YouTube上刪除。卡明斯所指的專家是英格蘭首席醫學官惠蒂教授(Prof Chris Whitty)和政府首席科學顧問瓦倫斯爵士(Sir Patrick Vallance)。證詞中無提及兩人對約翰遜提問的反應。