前死囚袴田巖獲逾2.1億日圓補償 創日本刑事補償史上最高紀錄

日本89歲男子袴田巖曾是全球遭關押最長時間的死囚，於2014年服刑近48年後獲釋。日本高等法院前年下令再重審，靜岡地方法院去年9月裁定他無罪。靜岡地院周二(25日)裁定，將提供袴田巖約2億1,700萬日圓(約1,119萬港元)補償。對此，律師團表示，這金額創下日本刑事補償史上最高紀錄。

纏訟58年 由一宗兇殺案開始

袴田巖被控在1966年6月30日殺死靜岡縣一間味噌廠的老闆橋本藤雄、其妻及一對子女，1968年被判死刑，最高法院1980年確定其死刑判決。經過二度申請重審，靜岡地方法院2014年同意再審，讓袴田巖在坐牢近48年後獲釋，成為全球遭關押最長時間的死囚。