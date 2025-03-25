前死囚袴田巖獲逾2.1億日圓補償 創日本刑事補償史上最高紀錄

日本89歲男子袴田巖曾是全球遭關押最長時間的死囚，於2014年服刑近48年後獲釋。日本高等法院前年下令再重審，靜岡地方法院去年9月裁定他無罪。靜岡地院周二(25日)裁定，將提供袴田巖約2億1,700萬日圓(約1,119萬港元)補償。對此，律師團表示，這金額創下日本刑事補償史上最高紀錄。
纏訟58年 由一宗兇殺案開始
袴田巖被控在1966年6月30日殺死靜岡縣一間味噌廠的老闆橋本藤雄、其妻及一對子女，1968年被判死刑，最高法院1980年確定其死刑判決。經過二度申請重審，靜岡地方法院2014年同意再審，讓袴田巖在坐牢近48年後獲釋，成為全球遭關押最長時間的死囚。
警察及檢方向袴田巖道歉
靜岡地方法院去年9月26日裁定當年調查人員捏造證據，遂判袴田巖無罪，其後檢方不提出上訴。日本媒體、警方及檢察部門分別向袴田巖致歉。
補償金額如何計算？
律師團針對袴田巖被不當關押47年7個月，今年1月申請國家補償約2億1,700萬日圓。日本刑事補償法規定，因刑事案遭關押的人若獲判無罪，可向國家申請每天上限1萬2,500日圓(約645港元)補償金。
律師團周二召開記者會宣布，靜岡地院周一裁定，向袴田巖提供法定上限金額的刑事補償。袴田巖被關押47年7個月，其中約33年屬死囚身份。靜岡地院表示：「(他)承受精神及身體上極其巨大的痛苦。」
律師：繼續追究警方及檢方責任
代表律師小川秀世說：「這是搜查機關捏造證據的死刑案件，理所當然要獲得最高額補償金。」律師團指，為追究檢方及警察的搜查責任，計劃另提訴訟，要求提供國家賠償。